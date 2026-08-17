סוף לדרמה בישיבת 'נר זרח עוצם': לאחר שבועות של חוסר ודאות וארבעה ימים שבהם נדחתה פתיחת זמן אלול, כ-250 בחורי הישיבה חוזרים היום (שני) ללימודים במתחם הישיבה שבמושב עוצם בדרום.

אתמול (ראשון) אישר מפקד מחוז דרום בכבאות והצלה את המשך קיום הלימודים במתחם, בכפוף לשמירה על הנהלים ולהמשך התקנת אמצעי הבטיחות הנדרשים. האישור התקבל לאחר בחינה של הגורמים המקצועיים והמשפטיים במחוז דרום. רקע לפרשה: דליקה וצו סגירה כזכור, הפרשה החלה בעקבות עבודות בנייה קלה שבוצעו במתחם על רקע מצוקת המקום. במהלך העבודות פרצה דליקה מקומית כתוצאה מגיצים, ובעקבות בדיקה שערכו גורמי כבאות והצלה התגלו ליקויי בטיחות והוצא צו סגירה למתחם. אימה בעיר החרדית: הטיח את פניו ברכב והכה אותו עד שאיבד הכרה מישאל לוי | 10:42 במהלך ימי בין הזמנים פעלה הנהלת הישיבה להסדרת הדרישות. בין היתר גויס מומחה חיצוני בתחום בטיחות וכיבוי אש, בוצעו עבודות ותיקונים במתחם והתקיימו בדיקות נוספות של גורמי כבאות והצלה.

התפילה בציון הגראי"ל שטיינמן - צילום: קובי ישראל התפילה בציון הגראי"ל שטיינמן | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:54

מעמד תפילה בציון מרן הגראי"ל

לצד הפעילות מול הרשויות, ראשי הישיבה, המשגיח ובחורי הישיבה קיימו מעמד תפילה בציונו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בבני ברק, בעקבות החשש שלא ניתן יהיה לפתוח את זמן אלול במתחם.

במהלך המעמד המרגש נאמרו פרקי תהילים, תפילת 'אבינו מלכנו' ותפילות מיוחדות לביטול הגזרה ולהצלחת המאמצים להסדרת הנושא.

התרגשות בקרב הבחורים

עם קבלת האישור נרשמה התרגשות בקרב מאות בחורי הישיבה, ובפרט בקרב תלמידי שיעור א' החדשים, שפתיחת שנתם הראשונה בישיבה לוותה בחוסר ודאות באשר למועד ולמקום פתיחת הזמן.

היום בשעה 16:30 צפוי ראש הישיבה הגאון רבי יצחק זאב פיינשטיין למסור את שיעור הפתיחה של זמן אלול. המסכת הנלמדת בישיבה בזמן הקרוב היא מסכת מכות.

יצוין כי בשנים האחרונות נרשמו מספר מקרים דומים בהם הוצאו צווי סגירה לישיבות ומוסדות חינוך חרדיים בעקבות ליקויי בטיחות. לפני מספר חודשים הוצא צו סגירה לישיבת טשערנוביל באלעד, כאשר במקום נתגלו כשלי בטיחות חמורים ביותר המסכנים באופן מיידי את חיי התלמידים.