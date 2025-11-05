ממדאני עם עסקני סאטמר בסוכות האחרון

ניו יורק רועשת: זוהרן ממדאני, ראש העיר המוסלמי הנבחר של ניו יורק, שיגר מסר ישיר וחד משמעי לאלפי חסידי סאטמר בעיר, והתחייב לעמוד לימינם בכל הנושאים הבוערים, ובראשם – גזירת החינוך המטרידה את הקהילה החרדית. במסגרת ההתחייבות, שהגיעה לאחר עבודה פוליטית מאומצת, הבטיח ממדאני: "אני אעמוד לצידכם לכל אורך הדרך, גם בנושא הבוער ביותר שהיא גזירת החינוך, וגם בעזרה להורים שיוצאים לעבוד, עם תשלום לפעוטונים, וכן נדאג לתקצוב מוסדות התורה בעיר". הוא הוסיף והתחייב כי בכל הנוגע למקרי אנטישמיות בעיר, יעמוד לצד הקהילה החרדית באופן נחרץ.

ההקלטה בבחצרות סאטמר - זוהראן ממדאני ( צילום: (צילום: Liri Agami/Flash90) )

ניצחונו של ממדאני, שנבחר זה עתה לראשות העיר, מוכתר בקהילה החרדית כניצחון פוליטי שסומן על ידי חסידות סאטמר. בראשית ההקלטה שבה הועבר המסר, הובהר כי ראש העיר הוכתר בניצוחו של העסקן נפתלי משה אינדיק, שעבד ללא לאות בהוראתו, בברכתו ובהדרכתו הישירה של האדמו"ר מסאטמר.

ממדאני עם העסקן נפתלי משה אינדיק ( צילום: רשתות חברתיות ארה"ב )

עוד צוין, כי ראש העיר הנבחר כבר נפגש מספר פעמים עם נציגי הקהילה, והבטיח באופן אישי כי יעמוד לימין "חינוך הטהור" של היהדות החרדית בניו יורק, ויפעל לטובת מוסדותיה.

לדברי אחד החסידים: התמיכה המאורגנת של אחוזים גדולים מחסידי סאטמר במועמד בניו יורק, זאת במטרה להראות כי "אין מלחמה בין המוסלמים ליהודים בעולם כולו", וכי ניתן לייצר שיתוף פעולה פוליטי ואנושי לטובת הקהילה החרדית.