העומק החסידי של ההגדה: המשפיע מנתח את הקטע שנקרא הלילה | צפו

מה באמת קרה באותו לילה בבני ברק, כשחמשת התנאים ישבו וסיפרו ביציאת מצרים עד אור הבוקר? ולמה אנחנו עדיין צריכים להזכיר את גאולת מצרים גם כשאנחנו עומדים על סף הגאולה השלמה?

בשיעור מרתק לקראת חג הפסח, צולל המשפיע הרב אשר פרקש אל העומק החסידי של ההגדה. דרך ביאוריו הנפלאים של הרבי מליובאוויטש, נגלה את הסוד שמאחורי מינויו של רבי אלעזר בן עזריה לנשיא, נבין מדוע דווקא חמשת התנאים הללו הוזכרו בהגדה (ומה פשר סדר הישיבה המדויק שלהם), ואיך כל זה קשור לניסים הגלויים שאנחנו רואים ממש בימים אלו – כולל המדרש המדהים על "מלך פרס".

השיעור מעניק כלים מעשיים מתורת החסידות וספר התניא: איך כל יהודי יכול לצאת מהמיצרים האישיים שלו כל יום מחדש, ואיך מקיימים בפועל את ההוראה "להביא לימות המשיח" – לחיות את הגאולה כבר עכשיו, בתוך המציאות של היום.