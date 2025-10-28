הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה נגד תושב בני ברק, החשוד בביצוע מעשים חמורים מאוד בקטינים בעיר החרדית. החשוד נעצר לאחרונה.

החקירה בפרשה המחרידה נפתחה במשטרת בני ברק-רמת גן במרחב דן, על ידי חוקרי מחלק אלימות במשפחה, באופן יזום לפני כשלושה שבועות.

זאת לאחר שהתקבלו בפני היחידה החוקרת מספר סרטונים, שבהם נראה החשוד מבצע מעשים חמורים בקטינים באישון לילה.

שוטרי ופקחי יחידת השיטור העירוני בבני ברק איתרו את החשוד, בן 46, תושב בני ברק, ועצרו אותו לחקירה שבסיומה נכלא ומעצרו הוארך מעת לעת.

עפ"י החקירה, נחשף כי החשוד שוחח עם מספר קטינים, בגילאי 8 עד 12, באקראי בעת שפגש בהם ברחוב או בבית כנסת ורכש את אמונם.

בהמשך פגע בהם קשות. החשוד גם הציע לקטינים כסף וסיגריות, והעבירות בוצעו בחצר בית כנסת, חצרות בנייני מגורים ואף בבית מלון בבני ברק.

עם סיומה של החקירה הוגשה אתמול כאמור הצהרת תובע. במקביל מעצרו של החשוד הוארך בארבעה ימים, עד לתאריך 30/10/25 ובכוונת הפרקליטות להגיש נגדו כתב אישום.