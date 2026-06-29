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פינדרוס קרא לירות ברגלי מפגינים שחוסמים כבישים: "נתחיל מלזימי" | צפו

עדי עזוז הזכירה לפינדרוס אמירה מהעבר לפיה "צריך לירות ברגליים של חוסמי כבישים", ושאלה אותו לגבי השתתפות השר גולדקנופף במחאת הרכבים. פינדרוס בחר שלא להתייחס לשר והטיח בתגובה: "תתחילי עם נעמה לזימי" | התגובות היו סוערות (פוליטי)

יצחק פינדרוס (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

חילופי דברים קשים ואמוציונליים נרשמו היום (שני) בוועדת החינוך של הכנסת בין ח"כ יצחק פינדרוס מדגל התורה בעקבות התבטאות שלו בנוגע לטיפול במפגינים חוסמי כבישים.

במהלך חילופי הדברים, הזכירה חברת הכנסת עדי עזוז מיש עתיד את אמירתו בעבר של פינדרוס ולפיה "כל מי שחוסם כביש צריך לירות לו ברגליים".

עזוז ביקשה לאתגר את פינדרוס לאור השתתפות חבר הכנסת יצחק פינדרוס בשבוע שעבר במחאת הרכבים. "לדעתך צריך לירות לח"כ גולדקנופף ברגליים כי הוא חסם כביש?" היא שאלה.

ח"כ פינדרוס בחר שלא להתייחס בדבריו לשר גולדקנופף, והטיח בתגובה: "אבל תתחילי עם נעמה לזימי".

האמירה הובילה לתגובות סוערות. ח"כ נעמה לזימי הגיבה בזעם רב. "אחרי שיריב לוין איים עלי באופן מאפיוזי שעוד יגיעו אלי, הגדיל היום יצחק פינדרוס ואמר שצריך לירות לי ברגליים בוועדת החינוך. התרת דם על מלא", צייצה לזימי בחשבונה ברשת X.

| צילום: צילום: באדיבות ערוץ הכנסת

"אין לי כבר מילים לתאר את מה שהם עוללו לכנסת ישראל. שיהיה ברור, זה רק הפרומו וזה עלינו להעיף אותם מחיינו ולבנות מחדש חברה נורמטיבית. לא תפחידו אותי ולא תאיימו עלי. מחנה התקווה ינצח.

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, צייץ: "פינדרוס, נעמה לזימי תמשיך לעמוד על הרגליים. ואנחנו נעמוד מאחוריה עד שנראה אתכם יורדים מהשלטון. נעמה לזימי נלחמה והגנה בגופה על משפחות החטופים, שורדי השבי ומפגינים מפני אלימות משטרתית. לקרוא ״לירות לה ברגליים״ זו הסתה לאלימות. אסור שזה יעבור בשתיקה. בממשלה הבאה נוודא שמי שמסית לאלימות יישא באחריות. עידן החסינות ייגמר".

יצחק פינדרוסחסימת כבישים

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