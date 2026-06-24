נהג משאית הסתער עם סכין באיילון, חלון רכב בדרום נופץ לרסיסים

מתקפות אלימות נרשמו היום (שלישי) נגד משתתפים בשיירות רכבי המחאה בדרך לכלא הצבאי, בכמה מוקדי תנועה מרכזיים ברחבי הארץ. האירועים הקשים, שהתרחשו באזורים שונים, מדגישים עליית מדרגה מדאיגה ברמת ההסתה והאלימות הפיזית המופנית כלפי המפגינים החרדים, כאשר בשני המקרים חשו הנוסעים ברכבים סכנת חיים מוחשית ומיידית מצד תוקפים זועמים.

תקרית אחת התרחשה בכביש 7, סמוך לעיר אשדוד. עובר אורח חסם את נתיב הנסיעה של אחד הרכבים שהשתתפו בשיירת המחאה המקומית, והחל לאיים על הנוסעים.

על פי עדויות מתוך המכונית, התוקף ניסה להכות פיזית את הנהג. כאשר הנהג הבחין בסכנה וניסה לסגור במהירות את חלון הרכב כדי להתגונן - הלם התוקף בעוצמה בחלון וניפץ את השמשה לחלוטין, תוך שהוא מפזר רסיסים ומותיר את יושבי הרכב המומים ומבועתים.

במקביל, אירוע חמור התרחש בלב גוש דן, בנתיבי איילון הסואנים, לעיניהם של נוסעי השיירה שיצאה מהעיר בני ברק.

במקרה הזה נהג משאית חסם את נתיב הנסיעה, ירד מרכבו באמצע האוטוסטראדה כשהוא חמוש בסכין ובמקלות, והסתער בברוטליות לעבר אחד מרכבי המחאה. הנהג האלים החל להכות בעוצמה חריגה על השמשות ועל חלונות הרכב. למרות האימה הגדולה והסכנה הממשית, הנוסעים שמרו על איפוק מוחלט בהתאם להנחיות ולא נגררו לעימות פיזי, ותחת זאת חייגו בזמן אמת למוקד החירום של המשטרה.

בדוברות המחאה מבהירים כי מדובר ברצף אירועים חסר תקדים שאסור לעבור עליו לסדר היום. כלל התיעודים המצולמים מזירת התקיפה באשדוד, לצד פרטיו של נהג המשאית החמוש מאיילון, מועברים בשעות אלו לטיפול דחוף של משטרת ישראל. במטה המאבק דורשים מהמשטרה ומערכת אכיפת החוק לפעול בתקיפות חסרת פשרות, לבצע מעצרים מיידיים של המפגעים, ולשים סוף לאלימות הקשה המאיימת על זכות המחאה הלגיטימית של הציבור החרדי.

ח"כ מאיר פרוש הגיב לדיווחים: "אנחנו עוקבים בדאגה אחרי הדיווחים על הפגיעה במשתתפי המחאה וקוראים למשטרה לפעול בתקיפות נגד כל גורם שיפעל באלימות כלפי הציבור החרדי. אלו תוצאות ההסתה של השופט סולברג, עו"ד מיארה והמפכ"ל לוי, שהתירו את דמם של בני הציבור החרדי. אנו דורשים לאפשר לנו את זכות המחאה מבלי לפגוע לנו ברכוש ובנפש".