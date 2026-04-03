מכתב הבהרה | פרסום ראשון 

הגר"ד כהן בגיבוי לרבנים הראשיים: התנגדתי רק למתן כושר לנשים, לא למבחנים

ראש ישיבת חברון הגר"ד כהן מעניק גיבוי דרמטי להנהגת הרבנות הראשית בצל פסיקת בג"ץ | במכתב שנחשף ב'כיכר השבת', מבהיר חבר מועצת גדולי התורה כי הוא סומך על שיקול דעת הרבנים הראשיים בפרשת בחינות הנשים, וקורא לאלפי אברכים לגשת למבחנים ללא חשש (חרדים)

בהמשך לסערה סביב בחינות הרבנות הראשית לישראל, ברקע ההחלטה לאפשר לנשים לגשת למבחנים, מפרסם ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, מכתב הבהרה מיוחד בו הוא מבהיר את עמדתו המדויקת בנושא.

הגר"ד כהן, חבר מועצת גדולי התורה הליטאית, שהיה מהחותמים הבולטים נגד החלטת הרבנות, מסביר כי התנגדותו המקורית נגעה אך ורק למתן "כושר" והסמכה רשמית לנשים.

במכתבו כותב ראש הישיבה בלשון ברורה: "מה שחתמתי לאסור להיבחן לרבנות - לא התכוונתי אלא כלפי מתן כושר והסמכה לנשים שבזה אין להעלות על הדעת לשנות מן המסורה". עם זאת, בכל הנוגע לעצם קיום המבחנים, הוא מצהיר בנחרצות: "אך כלפי המבחנים בלבד שלא יביאו כושר לנשים, אפשר לסמוך על שיקול דעתם של העוסקים בדבר שאין חשש שיצא מזה הנזק הנ"ל".

מכתב ההבהרה הזה מגיע אחרי פרסומים לפיהם ראש ישיבת חברון הצטרף לחרם על מבחני הרבנות שפתוחים בפני נשים וחתם על מכתב הפוסק הגאון רבי אביגדור נבנצל, בו קרא שלא לגשת למבחני הרבנות כל עוד הם פתוחים בפני נשים.

ההבהרה מגיעה בעקבות קריאתו הנחרצת של , הגאון רבי דוד יוסף, לאלפי האברכים שלא להחרים את הבחינות. בשיעורו השבועי, הבהיר הראשון לציון כי הוא ועמיתו הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר לוקחים אחריות מלאה על התהליך.

"אף אחד לא ילמד אותי השקפה", הצהיר הראשון לציון בנחרצות במהלך השיעור, "אנחנו לא נוותר על קוצו של י', אבל אני קורא לכולם לגשת למבחנים ולקדש שם שמים". הראשון לציון הדגיש כי "אבא שלי כל ימיו מסר את נפשו על לימוד ההלכה ויש לנו היום מצב של התפתחות יותר ויותר לומדים הלכה", אמר הראשון לציון, תוך שהוא מבהיר כי "מצד אחד אנחנו רוצים לחזק את זה מהצד השני אנחנו לא נוותר על קוצו של י'".

דברי הראשון לציון בשיעורו השבועי
דברי הראשון לציון בשיעורו השבועי

כזכור, על פי פסיקת בית המשפט העליון, בהרכב השופטים סולברג, ברק-ארז וגרוסקופף, חסימת נשים מהבחינות מהווה הפליה אסורה. התעודות שיוענקו לנשים שיעברו את המבחנים יקנו להן הטבות שכר ונקודות זכות בדומה לתואר אקדמי, מהלך שצפוי לצאת לדרך כבר בחודש אייר הקרוב.

מכתב ההבהרה של הגר"ד כהן מבהיר את ההבחנה העדינה אך המשמעותית בין התנגדות למתן הסמכה רשמית לנשים - דבר שלדבריו "אין להעלות על הדעת לשנות מן המסורה" - לבין עצם קיום המבחנים, שבהם ניתן לסמוך על שיקול דעת הרבנים הראשיים. ההבהרה צפויה להקל על אברכים רבים שהיו מסופקים בשאלה האם לגשת למבחנים.

אותו בגץ שמכריח מבחנים יכריח אחרי לתת להן כושר לא מבינה מה המשחק פה? ימחלו לי גם הרבניים הראשיים וגם הרב כהן. אנחנו צריכים להפרד מהמדינה כמו היהודים בחו"ל נקודה
שולי
רעיון קצת גרוע, איך תדע מי אמיתי ומי מזויף? אין פיקוח.. אבל באופן זמני להכניע את הבגץ זה רעיון טוב, אפילו תתבטל לשנתיים כל הרבנות הראשית
יוחאי
7
אויש איזו תמימות.
אפרתוש
6
הוא לא ראה מה כתוב במכתב שחתם עליו מלכתחילה?! זה אומר שלכל חתימה של רב צריך לבדוק האם יש 'הבהרות' לחתימה???
מנסה להבין
5
"אבל לגבי מבחנים בלבד שלא יביאו כושר לנשים לרבנות" מכיון שבשלב הראשון הנשים יבחנו יקבלו כושר אך לא ימונו כי הראשיים לא ימנו אותם אבל בשלב השני בגץ ימנע כי זו מטרת הפסיקה לכתחילה
ערבוביא
4
כל הזמן יש תיקונים סביב האמירות של רב דוד כהן. משהו לא ברור שם.
חיה
3
הסיפור הכי מוזר בעולם: הרב כתב ''איסור'' שנשים יבחנו? בשביל זה הרב צריך לכתוב איסור? ומה ההווה אמינא? הרבהיותר מכובד לכתוב שהרבנים הסבירו מה שהסבירו, או שלחצו איפה שלחצו...
יוסי
2
בחינות לרבנות נכון ראש ישיבת חברון צודק צריך לתת לאברכים ובוגרי ישיבות את הזכות להיבחן ולקבל תעודות רבנות ולא בגלל קבוצה עקומה של עקשנים לגרום לאברכים ובני ישיבות לימנוע מהם תעודות.רבנות שיוכלו לצאת לעבוד ולהיתפרנס בצורה יפה בצורה מכובדת עים. פנסיה מכובדת ולהביא פרנסה לבני מישפחתם והתעודות והבחינות
שלמה יניב
1
אי אפשר להתעלם כי התביעה שלאחר שנשים יעברו את המבחן בהצלחה אי מתן כושר לרבנות תהיה אפליה אסורה. והרבנות תהיה במפלה אל מפלה ח"ו.
הרב יאיר
לא אמר שלא יתן בכלל. אמר שמי שלא ראוי לא יקבל,
תקשיב
איך? גם אמרו לפני זה שנשים לא יבחנו! זה מדרון חלקלק. הבגץ ייתן להם כושר בעצמו בלי הרבנות כמו שמינו את יצחק עמית בלי שר המשפטים לוין ואת סנ"צ רינת סבן בלי שר הבט"פ בן גביר. זה לא משהו תקדימי, קצת היגיון!
יוסי

