בהמשך לסערה סביב בחינות הרבנות הראשית לישראל, ברקע ההחלטה לאפשר לנשים לגשת למבחנים, מפרסם ראש ישיבת חברון, הגאון רבי דוד כהן, מכתב הבהרה מיוחד בו הוא מבהיר את עמדתו המדויקת בנושא.

הגר"ד כהן, חבר מועצת גדולי התורה הליטאית, שהיה מהחותמים הבולטים נגד החלטת הרבנות, מסביר כי התנגדותו המקורית נגעה אך ורק למתן "כושר" והסמכה רשמית לנשים. במכתבו כותב ראש הישיבה בלשון ברורה: "מה שחתמתי לאסור להיבחן לרבנות - לא התכוונתי אלא כלפי מתן כושר והסמכה לנשים שבזה אין להעלות על הדעת לשנות מן המסורה". עם זאת, בכל הנוגע לעצם קיום המבחנים, הוא מצהיר בנחרצות: "אך כלפי המבחנים בלבד שלא יביאו כושר לנשים, אפשר לסמוך על שיקול דעתם של העוסקים בדבר שאין חשש שיצא מזה הנזק הנ"ל". מכתב ההבהרה הזה מגיע אחרי פרסומים לפיהם ראש ישיבת חברון הצטרף לחרם על מבחני הרבנות שפתוחים בפני נשים וחתם על מכתב הפוסק הגאון רבי אביגדור נבנצל, בו קרא שלא לגשת למבחני הרבנות כל עוד הם פתוחים בפני נשים.

מכתב הגר"ד כהן בערב חג הפסח

ההבהרה מגיעה בעקבות קריאתו הנחרצת של הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, לאלפי האברכים שלא להחרים את הבחינות. בשיעורו השבועי, הבהיר הראשון לציון כי הוא ועמיתו הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר לוקחים אחריות מלאה על התהליך.

"אף אחד לא ילמד אותי השקפה", הצהיר הראשון לציון בנחרצות במהלך השיעור, "אנחנו לא נוותר על קוצו של י', אבל אני קורא לכולם לגשת למבחנים ולקדש שם שמים". הראשון לציון הדגיש כי "אבא שלי כל ימיו מסר את נפשו על לימוד ההלכה ויש לנו היום מצב של התפתחות יותר ויותר לומדים הלכה", אמר הראשון לציון, תוך שהוא מבהיר כי "מצד אחד אנחנו רוצים לחזק את זה מהצד השני אנחנו לא נוותר על קוצו של י'".

כזכור, על פי פסיקת בית המשפט העליון, בהרכב השופטים סולברג, ברק-ארז וגרוסקופף, חסימת נשים מהבחינות מהווה הפליה אסורה. התעודות שיוענקו לנשים שיעברו את המבחנים יקנו להן הטבות שכר ונקודות זכות בדומה לתואר אקדמי, מהלך שצפוי לצאת לדרך כבר בחודש אייר הקרוב.

מכתב ההבהרה של הגר"ד כהן מבהיר את ההבחנה העדינה אך המשמעותית בין התנגדות למתן הסמכה רשמית לנשים - דבר שלדבריו "אין להעלות על הדעת לשנות מן המסורה" - לבין עצם קיום המבחנים, שבהם ניתן לסמוך על שיקול דעת הרבנים הראשיים. ההבהרה צפויה להקל על אברכים רבים שהיו מסופקים בשאלה האם לגשת למבחנים.