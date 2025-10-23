קברו הקדוש של הרה"ק רבי מאיר שפירא זי"ע ( צילום: חיים קליגר )

כמידי שנה יציינו גם השנה רבבות לומדי הדף היומי בכל רחבי העולם את יומא דהילולא רבא של מחולל הדף היומי הרה"ק רבי מאיר שפירא מלובלין זצוק"ל, ויעלו ביום ההילולא ז' בחשון לפקוד את ציונו הקדוש שב'הר המנוחות' בעיה"ק ירושלים.

העליה לציון תחל כבר מיום שלישי בשעות הערב, ליל יומא דהילולא, כאשר עשרות מגידי שיעורים מכל רחבי הארץ יחד עם שומעי לקחם יעלו לציון הקדוש וימסרו את שיעורם סמוך ונראה לציון הקדוש. בתחילת השבוע פרצה שריפה בציון הקדוש מנרות דולקים שהושארו בתיבת הדלקת הנרות בציון והציון כולו עלה בלהבות, ציוד החשמל והתאורה הסולאריים שהוצבו באוהל לרווחת הפוקדים את הציון הקדוש במהלך השנה כולה עלה בלהבות, הציון כולו התמלא בפיח שחור, במהלך השבוע פעלו העסקנים המטפלים בציון להחזיר את המקום לקדמותו על מנת שאלפי העולים לפקוד את הציון הקדוש ביום ההילולא יוכלו להגיע גם השנה להעתיר בדבר ישועה ורחמים. ואכן, אלפי העולים לציון הקדוש בהר המנוחות בירושלים שיגיעו ביום ההילולא, לא יחושו במה שעבר על הציון במהלך השבוע האחרון, המקום הושב לקדמותו, הוא נוקה מכל שאריות האש, החשמל והתאורה הותקנו מחדש, הותקנו חלונות חדשים בציון.

מנקים את ציונו של רבי מאיר שפירא זי"ע ( צילום: חיים קליגר )

חשוב לנו לציין, אומרים לנו העוסקים במלאכת הקודש, כי ההשקעה כולה במקום, נעשית על ידי יהודים טובים שמרגישים כזכות להיות חלק מהאדרת והנצחת שמו של מחולל הדף היומי רבי מאיר שפירא מלובלין זיע"א, לא נערכת כל מגבית לגיוס כספים לנושא, לכן הברכה וההוקרה לאותם יהודים העוסקים במלאכה מנדבת ליבם הינה עצומה, משמיים יבורכו.

חתן המצוות הפתיע עם פלפול: ראש עיריית אלעד בירמ"צ, כל המי ומי השתתפו איציק אוחנה - חיים רוזנבוים | 19:03

הקימו ישיבה על קברו – גם השנה הוקם ע"י ארגון "הדף העולמי" אוהל ענק ברחבת החנייה שבהר המנוחות בו ימסרו עשרות שיעורי ה'דף היומי' לאורך כל יום ההילולא על ידי עשרות מגידי שיעורים מכל רחבי הארץ שיגיעו יחד עם שומעי לקחם ללמוד את השיעור בדף היומי ולפקוד את ציונו הקדוש של מהר"ם שפירא מלולבין זיעועכי"א.

כבכל שנה בעשרת השנים האחרונות, גם השנה דואגים מארגני ההילולא לתאורה ולכיבוד קל לאורך כל ההילולא כדי להקל על אלפי העולים הפוקדים את הציון הקדוש שבהר המנוחות בירושלים.

מארגני ההילולא נערכים לקלוט את אלפי העולים לציון החל מליל יום שלישי, ליל יום ההילולא, לאורך כל שעות הלילה ולמחרת, יום רביעי במהלך כל יום ההילולא, בהתאם לכך נערכו מארגני ההילולא גם לתאורה לאורך כל הדרך מהכניסה להר המנוחות ועד רחבת אוהל הציון הקדוש וגם לכיבוד קל שיהיה לעולים לציון לאורך כל שעות הלילה.