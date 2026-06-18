לקראת יום השנה הראשון לפיגוע הירי הקטלני בצומת רמות בירושלים, בו נרצח המדריך האהוב הרב יעקב פינטו הי"ד בן ה-25, קיבלו על עצמם תלמידי ישיבת 'חדוות התורה' בה לימד, מחווה מרגשת במיוחד: סיום ש"ס משניות וכתיבת חבורות תורניות שיאוגדו לספר לעילוי נשמתו.

המיזם המיוחד מערב את כלל תלמידי הישיבה ותלמידי המכינה, שיסיימו את הלימוד עד ליום השנה החל בחודש אלול הקרוב. באותו יום יתקיים בישיבה אירוע זיכרון מיוחד לזכרו של המדריך שהותיר חותם עמוק בליבות תלמידיו.

המכתבים שהשאיר לתלמידיו

הרב פינטו, שעלה לישראל ולמד בישיבת 'דרך אמונה' בלוד של הרה"ג זעליג ברוורמן, לימד בישיבת חדוות התורה של הרב הגאון רבי משולם זושא ברנדוין. חודשים ספורים לפני שנרצח, לקראת חתונתו, הספיק להשאיר מורשת יוצאת דופן - עשרות מכתבים אישיים לתלמידיו.

במכתבים אלו ציין הרב פינטו את המאפיינים והכשרונות הייחודיים שניחן כל אחד ואחד מתלמידיו, והוסיף המלצות אישיות, ברכות והדרכה מה לעשות בהמשך דרכם בחיים. המכתבים הללו הפכו לאוצר יקר ערך עבור התלמידים, המעידים על הקשר המיוחד שהיה למדריכם עם כל אחד מהם באופן אישי.

"ניצוץ מדמותו של הרבי מפיאסצנה"

ראש ישיבת חדוות התורה, הרב ברנדוין, מסר ל'כיכר השבת' על היוזמה: "הקשר המיוחד שהיה לרב פינטו עם התלמידים, היה כמו ניצוץ מדמותו של הרבי מפיאסצנה, בעל 'חובת התלמידים', ראש המחנכים בדורו שנרצח בשואה, והשאיר אחריו מורשת גדולה של הבנת רוח התלמידים, ומשיכתם בחן מיוחד לעלות מעלה מעלה".

"אין פלא שגם שנה לאחר הטרגדיה, התלמידים מתגעגעים ומתרפקים על דמותו", הוסיף ראש הישיבה. "קיבלו על עצמם סיומי מסכתות, וקרוב יוציאו ספר של חידושים ומערכות במסכת שנלמדה בשנה שחלפה".

הפיגוע שזיעזע את הציבור

הפיגוע הקטלני התרחש בצומת רמות בירושלים, חודשיים בלבד לאחר חתונתו של הרב פינטו. שני מחבלים פלסטינים מארגון הטרור חמאס פתחו באש לעבר אוטובוס קו 62 שעמד בתחנה, וגבו את חייהם של שישה בני אדם קדושים.

לצד הרב פינטו נרצחו בפיגוע: הרב מרדכי שטיינצג (המכונה ד"ר מרק), שרה מנדלסון, הרב לוי יצחק פש, הרב ישראל מצנר והרב יוסף דוד הי"ד. עשרות נוספים נפצעו באורח קשה ובינוני.

כעת, כשמתקרב יום השנה הראשון לטרגדיה, תלמידי הרב פינטו מוכיחים כי המורשת שהשאיר להם ממשיכה לחיות ולהניב פירות - בלימוד התורה, בכתיבה התורנית ובקשר העמוק שהוא טיפח עמם, שממשיך לפעום גם לאחר שנסתלק מן העולם.