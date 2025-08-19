כיכר השבת
לקיים בנו חכמי ישראל

דאגה בעולם היהודי: המקובל במצב קריטי בלניאדו, אלפים יעתירו בכותל המערבי

המקובל הגאון הצדיק רבי אלטר דוד חיים שטרן אושפז בבית החולים לניאדו בנתניה במצב קריטי | אלפים יתכנסו לעצרת תפילה המונית ברחבת הכותל המערבי ביום חמישי הקרוב | גדולי ישראל קוראים לציבור להתחזק ולקבל קבלות לזכות רפואתו (חרדים)

המקובל הגה"צ רבי אלטר דוד חיים שטרן, בתפילה בציון הרשב"י (צילום: באדיבות המצלם)

לקיים בנו חכמי ישראל!

דאגה בעולם היהודי כולו, בעקבות מצבו החמור של המקובל הגאון הצדיק רבי אלטר דוד חיים שטרן, מגדולי זקני רבני הדור, מגדולי תלמידיו של המשגיח מפונביז הגאון רבי יחזקאל לוינשטיין זי"ע וממקורבי מרנא בעל ה'חזון איש' זצוק"ל, אשר אושפז בתקופה האחרונה בבית החולים לניאדו בנתניה, כשהוא זקוק לרחמי שמיים מרובים. הציבור נקרא להעתיר לרפואתו השלימה של רבי אלטר דוד חיים בן חיה שרה לביאה.

ביום חמישי הקרוב תתקיים עצרת תפילה המונית ברחבת הכותל המערבי, בהשתתפות רבנים, תלמידים והמוני בית ישראל, לזכותו ולרפואתו של הרב. במקביל, בבני ברק ובריכוזים נוספים בארץ ובעולם, נערכות יוזמות תפילה והתעוררות בבתי הכנסת ובבתי המדרש.

בהמלצת גדולי ישראל ובני משפחתו של הרב, הציבור נקרא לקבל קבלות לזכותו, כגון שמירה על כבוד התפילין והימנעות משיחת חולין בעת עטייתן, וכן שמירה על קדושת בית הכנסת. נשים מתבקשות להתחזק בענייני צניעות.

הקבלות הללו הן מהיסודות שהרב המקובל הדגיש לאורך השנים, ורבים שזכו להתחזק בהן ראו ישועות וניסים. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלמה של הגאון הצדיק רבי אלטר דוד חיים בן חיה שרה לביאה שטרן.

והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר