הבחור אצל הגר"מ שטרנבוך ( צילום: באדיבות המצלם )

במוצ"ש האחרון הגיע לחדרו של הפוסק הגר"מ שטרנבוך בישיבתו בבית שמש, בחור תושב 'אור יהודה', שנעצר לאחרונה על ידי השלטונות בשעת לילה מאוחרת על 'עוון' לימוד התורה ואי שירות בצה"ל.

הבחור ישב במעצר בתל השומר, ובמשפט שנערך לו כמה ימים לאחר מכן, הצהיר על כוונתו להתגייס לאחר מכן, ובעקבות כך שוחרר מהמעצר באופן זמני בלבד, ובימים האחרונים המשטרה הצבאית מנהלת מצוד ומרדף אחריו. בעקבות כך הובהל הבחור בדחיפות במוצ"ש האחרון לחדרו הפרטי של הגר"מ שטרנבוך בישיבתו הגדולה בבית שמש, בכדי לקבל חיזוק ולשמוע דעת תורה על חובתו בעת הזאת. הגר"מ שטרנבוך עודד את הבחור אסיר עולם התורה בדברים ברורים, ואמר לו: אשריך!! צריך לזה מסירות נפש ממש. מתקלקלים שם מיד".

הבחור אצל הגר"מ שטרנבוך ( צילום: באדיבות המצלם )

הבחור אצל הגר"מ שטרנבוך ( צילום: באדיבות המצלם )

עוד הוסיף הגר"מ שטרנבוך, ואמר: "הם מבטיחים שהכל טוב אצלם וכביכול הם מתאימים עבור בחורים חרדיים, אבל הכל שקר וכזב. הם שקרנים רשעים ארורים, תחזיק את עצמך חזק, והקב"ה יחזיק ממך חזק".

בהמשך שאל אחד הנוכחים את הגר"מ: "הצבא קראו לו להתייצב בדחיפות בצבא, ומאיימים עליו באיומים אם לא יתייצב, הוא צריך לפחד מהם?

הגר"מ השיב בנחרצות: "כלום וכלום". עוד הוסיף, "תגיד להם שידברו עם הרב שטרנבוך, הוא אסר עליך ללכת לצבא".

בהמשך בירך הגר"מ את הבחור "שיהיה לך הכח לעמוד נגדם ברכה והצלחה גדולה והעיקר שתהיה בשמחה גדולה".

הבחור אצל הגר"מ שטרנבוך ( צילום: באדיבות המצלם )

הבחור אצל הגר"מ שטרנבוך ( צילום: באדיבות המצלם )

לקראת סוף המעמד הגיע בחור נוסף שהמשטרה הצבאית רדפה אחריו, ואך בנס הצליח להינצל מידם, והגר"מ בירכו בחום: "הוא כבר מוחזק בברכה והוא יקבל עוד ברכה אשריו ואשרי חלקו הוא עמד בניסיון ויעמוד בניסיון.

עוד הוסיף הגר"מ ואמר לבחור: תהיה חזק, אל תדמה שרק אתה מפחד מהם, הם גם מפחדים ממך".