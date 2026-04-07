כיכר השבת
ערב שביעי של פסח

הגר"מ שטרנבוך בהתבטאות: "תשמעו מה שאני אומר לכם - נראה עוד ישועות רבות"

במהלך שמחת החג במסגרת מעמד 'הקבלת פני רבו ברגל' שנערך אמש במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, השמיע הרב דברים נוקבים ומעוררי תקווה על המצב הקשה השורר בארץ הקודש: "ה' רבו צרי, המצב לא קל, אבל תשמעו מה שאני אומר לכם - נראה עוד ישועות רבות" • צפו (חרדים)

הגר"מ שטרנבוך נושא דברים - חוה"מ פסח (צילום: שמואל דריי)

במעונו של , נערך אמש מעמד 'שמחת יום טוב' המסורתי, בשילוב מעמד 'הקבלת פני רבו ברגל' בהשתתפות המוני תלמידים וחסידים שצבאו על המקום.

שמחת יו"ט אצל הגר"מ שטרנבוך
שמחת יו"ט אצל הגר"מ שטרנבוך| צילום: צילום: שמואל דריי
שמחת יו"ט אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)

בדבריו במהלך המעמד, התייחס הגר"מ שטרנבוך למצב המתוח והקשה הפוקד את עם ישראל בתקופה האחרונה. במילים ספורות אך טעונות בכאב, תיאר הרב את המציאות הנוכחית: "ה' רבו צרי", פתח הרב את דבריו, "המצב לא קל, המצב קשה מאוד. חטאנו לה', חטאנו".

אלא שמיד לאחר מכן, עבר הרב לנימה של הבטחה נדירה שחיזקה את לב השומעים והפיחה תקווה גדולה: "אבל למרות זאת, בורא עולם נמצא איתנו!", קרא הרב בהתרגשות.

את דבריו חתם הרב במשפט שחזר על עצמו פעמיים ועורר גלים של התרגשות: "ובעזרת ה' נראה עוד הרבה ישועות. תשמעו מה שאני אומר לכם!! נראה עוד ישועות הרבה!!".

שמחת יו"ט אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: שמואל דריי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר