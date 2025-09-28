"שופכי דמים": כך הגדיר הראשל"צ הורים שלא מחסנים את ילדיהם 

היום (יום ראשון), יצא הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, בקריאה נרגשת וחד משמעית לציבור כולו לחסן את ילדיהם נגד מחלת החצבת. על רקע התפשטות המחלה ומקרי המוות האחרונים, הדגיש הראשל"צ בחריפות את חומרת המצב מבחינה הלכתית.

בפנייה מיוחדת, אמר הראשל"צ: "אני פונה מקרב לב לכל אחינו בני ישראל לחסן את כל הילדים מפני מחלת החצבת. עינינו רואות שזה פיקוח נפש ממש". הוא לא היסס להשתמש בביטויים חריפים במיוחד, וקבע בצורה נחרצת כי "הורים שלא מחסנים את הילד הם שופכי דמים, כן, חד משמעית, על פי ההלכה".

הראשון לציון הדגיש כי החיסון אינו בגדר המלצה אלא חובה קדושה על כל יהודי. הוא קרא לציבור לפעול באופן מיידי כדי למנוע אסונות נוספים. "חובה קדושה על כל יהודי לחסן את כל הילדים ובהקדם האפשרי," אמר, "ובעזרת השם נציל בזה הרבה נפשות, אמן כן יהי רצון."