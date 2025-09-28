כיכר השבת
הלם ב'כסא רחמים'

הראשון לציון על חילול מצבת הגר"מ מאזוז: "נורא ואיום, אוי למי שביצע מעשה זה"

הראשל"צ הגר"ד יוסף התייחס לחילול קברו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל והתבטא: "אני מניח כי לא יהודים עשו זאת, אוי למי שביצע מעשה זה" (חרדים)

הגר"ד יוסף עם הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: יעקב כהן)

והרב הראשי, הגאון רבי דוד יוסף, התייחס אמש (מוצאי שבת) לחילול קברו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל והזהיר את מי שביצע את המעשה הנורא: "אוי לו".

הגר"ד יוסף שמסר את שיעורו השבועי ודרשת שבת 'שובה' בהיכל ישיבת "כסא רחמים", התבטא בחריפות: "בדרכי לכאן נודע לי על חילול המצבה וקברו הקדוש של מרן ראש הישיבה, הרב מאיר מאזוז זצוק"ל. זהו מעשה נורא ואיום, ואנו מגנים אותו בתוקף. אוי למי שביצע מעשה זה".

הראשל"צ הוסיף: "אני מניח כי לא יהודים עשו זאת, שכן המעשה התרחש בשבת. אני קורא מכאן לראש העיר, הרב חנוך זייברט, להציב שומרים בבית הקברות, שבו קבורים גדולי ישראל רבים. חשוב להבטיח שמירה קבועה במקום, כדי למנוע מפורעים לפגוע בהם חלילה".

השחתת קברו של הגר"מ מאזוז זצ"ל (צילום: מושיק)

כזכור, כפי שדווח אמש ב'כיכר השבת', תלמידי ישיבת "כסא רחמים" שהגיעו במוצאי שבת לפקוד את ציונו הקדוש בבית העלמין פוניבז' בבני ברק, נדהמו לגלות מראה מזעזע: קברו של ראש הישיבה הושחת במהלך השבת.

על גבי המצבה ניכרו סימני השחתה בולטים – שברים, שריטות עמוקות שנעשו ככל הנראה בכלי משחית, וכתמים המעידים על ניסיון לפגוע בכבוד הציון הק’. למרות שהמצבה עצמה לא נשברה לגמרי, הנזק נראה לעין ומעורר כאב וזעם.

