הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי דוד יוסף, התייחס אמש (מוצאי שבת) לחילול קברו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל והזהיר את מי שביצע את המעשה הנורא: "אוי לו".

הגר"ד יוסף שמסר את שיעורו השבועי ודרשת שבת 'שובה' בהיכל ישיבת "כסא רחמים", התבטא בחריפות: "בדרכי לכאן נודע לי על חילול המצבה וקברו הקדוש של מרן ראש הישיבה, הרב מאיר מאזוז זצוק"ל. זהו מעשה נורא ואיום, ואנו מגנים אותו בתוקף. אוי למי שביצע מעשה זה".

הראשל"צ הוסיף: "אני מניח כי לא יהודים עשו זאת, שכן המעשה התרחש בשבת. אני קורא מכאן לראש העיר, הרב חנוך זייברט, להציב שומרים בבית הקברות, שבו קבורים גדולי ישראל רבים. חשוב להבטיח שמירה קבועה במקום, כדי למנוע מפורעים לפגוע בהם חלילה".