אוסף נדיר במיוחד, הכולל עשרות תמונות בשחור לבן, מהרבי מליובאוויטש זי"ע בשנות הנהגתו המוקדמות, שנות הכ"ף, לפני יותר מחמישים שנה - נחשף השבוע לראשונה אחרי שנים רבות ומעורר התרגשות רבה בחסידות.

הצילומים נחשפו על ידי חברת המדיה של חב"ד JEM, שמשכנה בניו יורק, והיא מאגדת ושומרת בארכיון מסודר את כל קטעי הוידאו הקיימים מהרבי.

מדובר בצילומים שצולמו, החל משנת תשכ"ו, על ידי הרב חיים ברוך הלברשטאם, נצר לשושלת אדמו"רי צאנז, שהגיע לרבי באותה שנה והפך במהירות לאחד מהמשמשים בקודש (המשב"קים), שליווה מאז את הרבי והרבנית בביתם במשך עשרות שנים.

הוא הצליח לצלם באמצעות מצלמת Minox בלתי בולטת תיעודים נדירים של הרבי, בשנים שבהן צילומים ב-770 לא היו דבר מקובל. בכך הצליח לנצור רגעים שאין כל תיעוד דומה להם.

ב-JEM דיווחו כי לאחרונה התגלו מחדש תמונות רבות מהאוסף שלו. מדובר בפריימים קטנים במיוחד (חלקם זעירים כ-8 מ"מ - קטנים מגודל של ציפורן ממוצעת), כשרבים מהם שרוטים או בלויים מהזמן, מה שדרש סריקה ושיקום קפדניים כדי לחשוף את הפרטים שבהם.

במהלך החודש האחרון, צוות JEM איזן בין מהירות למקצועיות - ייצב סרטים עדינים, סרק ברזולוציה גבוהה, והפעיל ניקוי זהיר ומכבד את התבנית כדי לשחזר פנים, טקסט ומרקם מבלי לפגוע באותנטיות של התמונה. כל פריים דרש מחקר כדי לזהות את התאריכים המדויקים, המקומות והאנשים שנתפסו.

בין התמונות, ש'כיכר השבת' מציג חלקים מהם, ניתן לראות את הרבי במעמד 'כפרות' בשעת בוקר של ערב יום כיפור, אוחז בתרנגול בידיו. בתמונות אחרות נראה נשיא המדינה לשעבר, זלמן שז"ר, מגיע לביקור ב-770 ונכנס לפגישה אצל הרבי. שז"ר ראה בעצמו חסיד של הרבי, כמפורסם, והגיע לשורה ארוכה של פגישות אישיות עמו.

התמונות צולמו בימים שבהם בית המדרש הגדול והמפורסם של החסידות, ה-770, טרם שופץ והורחב לגודלו הנוכחי והמוכר.