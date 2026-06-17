המכתב הנועז ששלחתי לרבי מליובאוויטש והתשובה המפתיעה שקיבלתי

חודש ניסן תשנ"א. ימי מלחמת המפרץ, ערב יום הולדתו ה-90 של הרבי מליובאוויטש. המשפיע הרב אשר פרקש משתף את הזיכרון האישי המרגש שלו מאותם ימים.

הסיפור על המכתב הנועז ששלח עם חבריו מאוסטרליה, התשובה המפתיעה שקיבל, ומה התברר רק שנים אחר כך.

באותם חודשים פתח הרבי שיחה אחר שיחה את המהפכה הגדולה של דורנו - לעבור מ"להאמין בגאולה" ל"לחיות גאולה".

בפרק הסיום של הסדרה, לקראת יום ההילולא ג' תמוז, משתף הרב פרקש דברים שלמד מהרבי על:

🔹 השיחה ההיסטורית של כ"ח ניסן: "עשו כל מה שביכולתכם להביא את המשיח"

🔹 איך לומדים תנ"ך, מדרש וחסידות כך שמתחילים לחיות גאולה — ולא רק להאמין בה

🔹 הסיפור על החסיד שכתב "אין עוד מלבדו" במקום "סך הכל" בפנקס העסקים

🔹 "גולה" + א' = "גאולה" — ההסבר המופלא של הרבי על מהות הגאולה

🔹 למה דווקא היום הרבי הורה ללמוד מאמרי חסידות עמוקים