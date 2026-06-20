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מתקפה חריפה | צפו

הראשון לציון הגר"י יוסף: "טראמפ התהפך עלינו בגלל רדיפת לומדי תורה; היועמ"שית - איזבל מרשעת"

הראשון לציון הגר"י יוסף יצא במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה אותה כינה 'איזבל מרשעת' והאשים אותה במעצרי לומדי התורה | הראש"ל התייחס להתהפכות של הנשיא טראמפ על מדינת ישראל וטען כי מדובר בתוצאה של רדיפת לומדי התורה | על אלימות השוטרים בהפגנות 'הפלג': "יש שוטרים שמושפעים מהאיזבל הזו ונותנים מכות" • צפו במתקפה (חרדים)

17תגובות
צפו במתקפה החריפה
צפו במתקפה החריפה| צילום: צילום: דר וסוחרת

במתקפה חריפה וחריגה במיוחד יצא הערב (מוצאי שבת) הראשון לציון הגאון רבי נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, תוך שהאשים אותה במעצרי לומדי התורה ובהתהפכות הנשיא דונלד טראמפ כלפי מדינת ישראל.

במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, התבטא הראשון לציון בחריפות יוצאת דופן: "מה אתם רוצים מאיתנו, מאז בן גוריון - שם רשעים ירקב - פטרו את בחורי הישיבות מגיוס. לחינם טראמפ התהפך עלינו? זה בגלל הגזירות על בני התורה! תפסיקו לעצור!"

הראש״ל המשיך והפנה אצבע מאשימה ישירות כלפי היועצת המשפטית: "האישה הזו האיזבל ומרשעת! היא שנותנת את ההוראה לעצור".

"איזה מכות נותנים לילדים קטנים"

הגר"י יוסף התייחס גם לאלימות השוטרים כלפי מפגינים חרדים, תוך שהדגיש כי לא כולם כאלו. "אתה רואה את השנאה שיש להם, איך קורעים בגדים, איזה מכות נותנים לילדים קטנים ופוצעים אותם, קשה לראות את הדברים האלו", אמר בכאב.

הראשון לציון הוסיף: "ה' יחזיר אותם בתשובה, לא כולם שונאים אבל יש קבוצה שמושפעים מהאיזבל הזו ונותנים מכות לבחורי ישיבות". דבריו משקפים את הכאב העמוק מהתיעודים הקשים שהופצו בימים האחרונים מהפגנות ׳הפלג הירושלמי׳.

הקשר למהפך טראמפ

בחלק מרכזי בדבריו, קשר הראשון לציון בין גזירת הגיוס לבין המהפך המדיני של הנשיא טראמפ כלפי ישראל. לדבריו, ההתנהלות כלפי בני התורה היא שגרמה לשינוי היחס של ארצות הברית.

הראש״ל הזכיר את מדיניות ראש הממשלה בן גוריון ״שם רשעים ירקב״ שפטרה את בחורי הישיבות מגיוס, ושאל בכאב: "לחינם טראמפ התהפך עלינו?" תוך שהפנה את האשמה למדיניות הנוכחית כלפי עולם התורה.

כיכר השבתהרב יצחק יוסףגיוס חרדיםחוק הגיוסאלימות משטרתיתמעצר תלמידי ישיבה

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0 תגובות

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14
צודק כבוד הרב היא באמת איזבל
יוסף חיים
13
"איזבל" לא "היא זבל" ...
אברם
נכון אחרי זה על דבר קטן יצאו על הרב
אא
כן חחחחחח קראתי את הכותרת ואמרתי ואי וואי לא מתאים לרב, חח איזבל זה סבבה.
דוד
12
הוא אמר "איזבל "
אליהו
11
לתקן הוא לא אמר היא זבל אלא הוא אמר איזבל
אאאאאאאאא
10
חזק אתה
מתפלל
9
בני התורה הם העמודים שמחזיקים את כל העולם מי שמעז לפגוע בהם לא יודע את גודל הנזק שהוא עושה לעצמו ולכל עם ישראל חייבים לעצור את זה מיד
יעקב
8
כואב הלב על מה שקורה הראש"ל צודק שחייבים להפסיק את הרדיפה הזאת אנחנו כיהודים צריכים לאהוב אחד את השני ולא לראות אלימות כזאת נגד לומדי תורה
ויקטור
7
איזבל הרב אמר. בספר מלכים מסופר שהיא רדפה את נביאי ה' שהיו צריכים להסתתר במערות
תיקון
6
הגיע הזמן לעשות סדר בבלגן הזה, אי אפשר להמשיך להשתלח בבני התורה. אנחנו צריכים להעריך את מי שלומד, כי בלי התורה אין לנו זכות קיום כאן בארץ ישראל.
טרבלסי
נכון ולכן צריך להשאיר 1000 מכל שנתון ... כל השאר לגולני צנחנים שריון תותחנים וכו׳
james
5
לא לשכוח את דבריו של מנהיג עולם התורה מרן ראש הישיבה ראש כל בני הגולה הגאון רבי אברהם סלים שבוע שעבר שהראשון שקרא למרשעת הזו איזבל
ודי למבין

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