במתקפה חריפה וחריגה במיוחד יצא הערב (מוצאי שבת) הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף נגד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, תוך שהאשים אותה במעצרי לומדי התורה ובהתהפכות הנשיא דונלד טראמפ כלפי מדינת ישראל.

במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, התבטא הראשון לציון בחריפות יוצאת דופן: "מה אתם רוצים מאיתנו, מאז בן גוריון - שם רשעים ירקב - פטרו את בחורי הישיבות מגיוס. לחינם טראמפ התהפך עלינו? זה בגלל הגזירות על בני התורה! תפסיקו לעצור!"

הראש״ל המשיך והפנה אצבע מאשימה ישירות כלפי היועצת המשפטית: "האישה הזו האיזבל ומרשעת! היא שנותנת את ההוראה לעצור".

"איזה מכות נותנים לילדים קטנים"

הגר"י יוסף התייחס גם לאלימות השוטרים כלפי מפגינים חרדים, תוך שהדגיש כי לא כולם כאלו. "אתה רואה את השנאה שיש להם, איך קורעים בגדים, איזה מכות נותנים לילדים קטנים ופוצעים אותם, קשה לראות את הדברים האלו", אמר בכאב.

הראשון לציון הוסיף: "ה' יחזיר אותם בתשובה, לא כולם שונאים אבל יש קבוצה שמושפעים מהאיזבל הזו ונותנים מכות לבחורי ישיבות". דבריו משקפים את הכאב העמוק מהתיעודים הקשים שהופצו בימים האחרונים מהפגנות ׳הפלג הירושלמי׳.

הקשר למהפך טראמפ

בחלק מרכזי בדבריו, קשר הראשון לציון בין גזירת הגיוס לבין המהפך המדיני של הנשיא טראמפ כלפי ישראל. לדבריו, ההתנהלות כלפי בני התורה היא שגרמה לשינוי היחס של ארצות הברית.

הראש״ל הזכיר את מדיניות ראש הממשלה בן גוריון ״שם רשעים ירקב״ שפטרה את בחורי הישיבות מגיוס, ושאל בכאב: "לחינם טראמפ התהפך עלינו?" תוך שהפנה את האשמה למדיניות הנוכחית כלפי עולם התורה.