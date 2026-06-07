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בחותמו של מלך

מכתב חתום מהנשיא: ההצהרה ששיגר הנשיא טראמפ עם שליחו האישי אל האדמו"ר מסאטמר

שליחו של הנשיא טראמפ עלה למעונו של האדמו"ר מסאטמר בקרית יואל, והציג בפניו את ההצהרה הנשיאותית הרשמית החתומה על ידו, הכוללת התחייבות למאבק באנטישמיות וקריאה להכרה במסורת השבת | במקביל, התקיים עוד ביקור הוד של מבקר מדינת ניו יורק, תום דינאפולי, שהתקבל אף הוא במאור פנים בקודש פנימה | צפו בתיעודים (חסידים)

מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)

בשבוע שעבר התקיימו במעונו של האדמו"ר מסאטמר בקרית יואל שבמונרו שני ביקורים רשמיים מראשי המדינה.

בביקור הראשון, הגיע למקום מרטין מרקס, קשר הממשל היהודי לנשיא , הפועל לחיזוק הקשרים בין הנשיא לקהילה היהודית בארצות הברית. במהלך המפגש, הגיש מרקס לאדמו"ר את "הצהרת חודש המורשת היהודית אמריקאית" לשנת 2026, עליה חתם הנשיא טראמפ.

במכתב הרשמי, הכולל ציטוטים ממכתבו ההיסטורי של הנשיא ג'ורג' וושינגטון לקהילה היהודית בניופורט, מצהיר הנשיא על מחויבותו להגנה על חופש הדת, למאבק באנטישמיות במוסדות החינוך והקמפוסים, ולטיפול בפשעי שנאה. כמו כן, קורא המכתב לאזרחי ארצות הברית להכיר במסורת יום השבת היהודי המוקדש למנוחה ולהודיה. האדמו"ר שוחח עם מרקס על אתגרי היהדות החרדית בארה"ב ועל צרכי הקהילות המקומיות, והאציל עליו את ברכתו.

בביקור נפרד, הגיע אל הקודש פנימה מבקר מדינת ניו יורק, תום דינאפולי, כשהוא מלווה בראשי ובעסקני החסידות. האדמו"ר קיבל את פניו במאור פנים ושוחח עמו על צרכי הקהילה והמוסדות. המבקר סייר במקום והביע את התרשמותו מההווי המקומי ומצמיחתה של העיר.

מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מרטין מרקס בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
מבקר המדינה בניו יורק בביקור אצל האדמו"ר מסאטמר (צילום: י. שטיין)
דונלד טראמפהאדמו"ר מסאטמרמבקר המדינהמרטין מרקס

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