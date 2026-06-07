בשבוע שעבר התקיימו במעונו של האדמו"ר מסאטמר בקרית יואל שבמונרו שני ביקורים רשמיים מראשי המדינה.

בביקור הראשון, הגיע למקום מרטין מרקס, קשר הממשל היהודי לנשיא דונלד טראמפ, הפועל לחיזוק הקשרים בין הנשיא לקהילה היהודית בארצות הברית. במהלך המפגש, הגיש מרקס לאדמו"ר את "הצהרת חודש המורשת היהודית אמריקאית" לשנת 2026, עליה חתם הנשיא טראמפ.

במכתב הרשמי, הכולל ציטוטים ממכתבו ההיסטורי של הנשיא ג'ורג' וושינגטון לקהילה היהודית בניופורט, מצהיר הנשיא על מחויבותו להגנה על חופש הדת, למאבק באנטישמיות במוסדות החינוך והקמפוסים, ולטיפול בפשעי שנאה. כמו כן, קורא המכתב לאזרחי ארצות הברית להכיר במסורת יום השבת היהודי המוקדש למנוחה ולהודיה. האדמו"ר שוחח עם מרקס על אתגרי היהדות החרדית בארה"ב ועל צרכי הקהילות המקומיות, והאציל עליו את ברכתו.

בביקור נפרד, הגיע אל הקודש פנימה מבקר מדינת ניו יורק, תום דינאפולי, כשהוא מלווה בראשי ובעסקני החסידות. האדמו"ר קיבל את פניו במאור פנים ושוחח עמו על צרכי הקהילה והמוסדות. המבקר סייר במקום והביע את התרשמותו מההווי המקומי ומצמיחתה של העיר.