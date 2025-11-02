כיכר השבת
החקירה הושלמה

אישום מזעזע: חרדי בן 17 פגע קשות בקטינות, היא פרצה בבכי ונמלטה

משטרת ירושלים השלימה חקירה נגד צעיר בן 17 בעל חזות חרדית מירושלים, החשוד בביצוע עבירות חמורות ומזעזעות חמורות בשתי קטינות. כתב אישום צפוי להיות מוגש בקרוב | תיעוד ממצלמות האבטחה: צופה בהיחבא בקורבנותיו שנמלטו לאחר מעשיו (משטרה)

1תגובות
תיעוד ממצלמת אבטחה: החשוד צופה בהיחבא בקורבנותיו שנמלטו לאחר מעשיו (צילום: דוברות המשטרה)

חוקרי מחוז ירושלים ב השלימו את חקירתו של צעיר בן 17, תושב העיר בעל חזות חרדית, שביצע על פי החשד עבירות חמורות בשתי קטינות שאותן הוביל בעורמה אל תא שירותים. המשטרה מסרה היום (ראשון) כי מחר צפוי כתב אישום נגדו בשל "מעשיו המזעזעים".

חקירת המקרה החלה באופן רגיש, כך מסרה המשטרה, מיד עם קבלת תלונת הקטינות. חוקרי תחנת לב הבירה ממרחב ציון, שנכנסו לחקירה בשיתוף עם גורמים מטעם משרד הרווחה בשל גיל המתלוננות, חשפו מעשים חמורים שביצע החשוד - תוך ניצול בעורמה של תמימותן של קורבנותיו - ילדות בנות מתחת לגיל 14.

מחקירת המקרה עלה כי על פי החשד בזמן שהשתיים שהו בגן השעשועים, הוביל החשוד בעורמה רבה את הבנות אל תא שירותים בבית הכנסת סמוך וביצע בזו אחר זו את זממו הנורא. רק כאשר פרצה אחת מהן בבכי, נמלט החשוד מתא השירותים והשתיים ברחו בריצה.

ממצאי החקירה וראיות שנאספו על ידי חוקרי 'זירה טכנולוגית' לב הבירה, העלו כי לאחר שנמלט מתא השירותים, הסתתר החשוד בפתח בית הכנסת - משם הביט בקורבנותיו נמלטות והמשיך להסתתר במקום במשך עוד מספר דקות.

במהלך פעילות חקירתית ופעילותו של השוטר הקהילתי האמון על הגזרה, הבחין המש"ק השכונתי בחשוד מסתובב שוב בסמוך לגן השעשועים, ובסיוע עמיתיו מתחנת המשטרה ביצעו את מעצרו של החשוד לחקירה.

לשם מיצוי החקירה בעניינו, נעתר בית המשפט והורה על הארכת מעצרו במספר ימים, מעת לעת, במהלכן גובשה תשתית ראייתית נגדו שהבשילה לכדי הצהרת תובע מטעם פרקליטות , שהוגשה לפני ימים ספורים לבית המשפט ומעצרו הוארך עד מחר, יום שני, לטובת הכנת והגשת כתב האישום.

"משטרת ישראל תמשיך לחקור ביסודיות עבירות כאלו, בפרט כשהן מבוצעות כלפי קטינים וחסרי ישע, במטרה למצות את הדין עם עבריינים באשר הם", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (86%)

לא (14%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
"בעל חזות חרדית" חחחח
שכל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר