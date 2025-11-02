חוקרי מחוז ירושלים במשטרת ישראל השלימו את חקירתו של צעיר בן 17, תושב העיר בעל חזות חרדית, שביצע על פי החשד עבירות חמורות בשתי קטינות שאותן הוביל בעורמה אל תא שירותים. המשטרה מסרה היום (ראשון) כי מחר צפוי כתב אישום נגדו בשל "מעשיו המזעזעים".

חקירת המקרה החלה באופן רגיש, כך מסרה המשטרה, מיד עם קבלת תלונת הקטינות. חוקרי תחנת לב הבירה ממרחב ציון, שנכנסו לחקירה בשיתוף עם גורמים מטעם משרד הרווחה בשל גיל המתלוננות, חשפו מעשים חמורים שביצע החשוד - תוך ניצול בעורמה של תמימותן של קורבנותיו - ילדות בנות מתחת לגיל 14.

מחקירת המקרה עלה כי על פי החשד בזמן שהשתיים שהו בגן השעשועים, הוביל החשוד בעורמה רבה את הבנות אל תא שירותים בבית הכנסת סמוך וביצע בזו אחר זו את זממו הנורא. רק כאשר פרצה אחת מהן בבכי, נמלט החשוד מתא השירותים והשתיים ברחו בריצה.

ממצאי החקירה וראיות שנאספו על ידי חוקרי 'זירה טכנולוגית' לב הבירה, העלו כי לאחר שנמלט מתא השירותים, הסתתר החשוד בפתח בית הכנסת - משם הביט בקורבנותיו נמלטות והמשיך להסתתר במקום במשך עוד מספר דקות.

במהלך פעילות חקירתית ופעילותו של השוטר הקהילתי האמון על הגזרה, הבחין המש"ק השכונתי בחשוד מסתובב שוב בסמוך לגן השעשועים, ובסיוע עמיתיו מתחנת המשטרה ביצעו את מעצרו של החשוד לחקירה.

לשם מיצוי החקירה בעניינו, נעתר בית המשפט והורה על הארכת מעצרו במספר ימים, מעת לעת, במהלכן גובשה תשתית ראייתית נגדו שהבשילה לכדי הצהרת תובע מטעם פרקליטות ירושלים, שהוגשה לפני ימים ספורים לבית המשפט ומעצרו הוארך עד מחר, יום שני, לטובת הכנת והגשת כתב האישום.

"משטרת ישראל תמשיך לחקור ביסודיות עבירות כאלו, בפרט כשהן מבוצעות כלפי קטינים וחסרי ישע, במטרה למצות את הדין עם עבריינים באשר הם", נמסר מהמשטרה.