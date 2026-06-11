( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

חבר הכנסת משה סולומון, שהודח אתמול ממפלגת הציונות הדתית לאחר שהצביע, בניגוד לעמדת סיעתו, נגד חוק יסוד לימוד התורה - הגיב היום (חמישי) לעונש שהוטל עליו מצד מפלגתו.

בריאיון לביני אשכנזי ב'ישראל היום', בו נשאל מדוע דווקא הוא קיבל עונש כזה, למרות שבעבר היו חברי כנסת אחרים במפלגה שהלכו "רחוק יותר ממנו" ולא קיבלו כל עונש, האם מדובר בגעזנות. סולומון השיב: "מקווה וחושב שלא". כשנשאל אם מבין את סמוטריץ' השיב: "לא, אני חושב שהצבעתי בעד ערך לו הציבור שלנו מצפה מאיתנו. אני מבין את הכעס כי, אני כן רואה חשיבות למשמעת סיעתית ומשמעת קואליציונית וכך גם נהגתי בעבר בדברים שהיו פחות נוחים לי. אני הייתי מוכן לשלם את המחיר הזה בעד מימוש הערכים שלנו אבל שוב ציפיתי שהתגובה תהיה אחרת". עוד סיפר בריאיון כי קיבל את הודעת הפיטורים במייל, ונחשף רק בתקשורת לכך שבמקביל הודח מכל הוועדות. לדבריו], הצעד הזה פגע בו. הקרב על "בריכות שלמה" יצא לדרך: הקפיצה של הח"כ הדתי למים והתגובה הפלסטינית ישראל שפירא | 14:46 רגע לפני הוורט - השידוך של אביעד ירד, ומה שעמד מאחורי זה מטלטל את עולמו | סיפור מטלטל משה רבי | 14:45 אתמול מיהרו בסביבתו של סמוטריץ' להבהיר את המניעים לצעד החריף, וטענו כי מדובר בהפרה בוטה של המשמעת הסיעתית לאחר שסוכמו דברים מראש. לטענת סמוטריץ', חבר הכנסת סולומון לא הביע התנגדות במהלך ישיבת הסיעה להחלטה לתמוך בחוק בשלב זה. העמדה הסיעתית שנקבעה הייתה לתמוך בחוק בהצבעה הנוכחית, וזאת תחת התנאי שבהמשך הליכי החקיקה תוסר מהחוק ההשוואה השנויה במחלוקת בין לומדי התורה לבין המשרתים בפועל בצבא ההגנה לישראל. משבחר סולומון לפעול בניגוד לסיכומים אלו ולהצביע נגד במליאה, הוחלט להטיל עליו את הסנקציה המיידית של הרחקה מהוועדות.

ההדחה של סלומון

חבר הכנסת משה סולומון סירב לחזור בו או להתנצל על המהלך, והבהיר כי פעל מתוך מניעים מצפוניים עמוקים שאינם ניתנים לפשרה פוליטית. חבר הכנסת המודח פרסם תגובה חריפה ונוקבת שבה הסביר את המניעים להצבעתו.

"‏התבשרתי זה עתה כי סיעת הציונות הדתית ויו"ר הסיעה החליטו על הדחתי מחברות מכל ועדות הכנסת", כתב סלומון בציוץ בחשבונו ברשת X. "‏כואב לי על ההחלטה, אני חלק ואשאר חלק מהציונות הדתית.

"‏לעמדתי, וכפי שאמרתי בכל מקום מאז פרוץ המלחמה, אני מייצג את ערכי הציונות הדתית ומי ששלח אותנו. כמובן, יש מחלוקות. בין אם בפרשנות חוק, בהתנהלות פוליטית או בהחלטות ציבוריות. ‏אבל אני בטוח שגם חבריי בציונות הדתית לא היו רוצים שהחוק יעלה להצבעה, ובטוחים שהם מייצגים את הציבור שלנו".

הוא הוסיף: "‏אני נאמן לסיעה, ולהחלטות משותפות. אך בד בבד אני שליח ציבור. אינני יכול לעשות שקר בנפשי. איני יכול להביט בעיניהם של המשפחות השכולות מהציבור שלנו, הציונות הדתית, ולהצביע בעד חוק שאומר: אין צורך בשילוב תורה וצבא.

‏"כשליוויתי לאורך המלחמה עשרות תלמידי ובוגרי ישיבות הסדר, ישיבות גבוהות ומכינות לקבורה, הבטחתי לעצמי שלא אתן יד לעוול מוסרי ונצחי כזה. ‏אם המחיר שאני צריך לשלם הוא זה, יהיה זה המחיר. ‏אני מקבל את החלטת יו"ר המפלגה, ומקווה שאצליח לשנות את עמדת הסיעה בהמשך".

הוא חתם: ‏"עלובין ואינן עולבין, שומעין חרפתן ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין- עליהן הכתוב אומר: ואוהביו כצאת השמש בגבורתו (שבת פח:)".