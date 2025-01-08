עם אבטחה צמודה | הראש"ל פקד קברי צדיקים בבני ברק 

עם צאת השבת הגיעו גורמי ביטחון למעונו של הראש"ל והעבירו לו מספר הנחיות באשר לסדר יומו והודיעו לרב כי החל מהערב הוא יהיה תחת אבטחה צמודה.
כזכור, בשיחה בלעדית ל'כיכר השבת' התייחס הראש"ל הגר"ד יוסף לסוגיית שחרור החטופים ואמר: ""מהרגע הראשון, מתחילת המלחמה, פה בחדר הזה ישבו עשרות נציגים של משפחות החטופים. כשפוגשים אותם זה שובר את הלב, לא יכולתי להתאפק, לעיתים הם חיים בלי ידיעה אם הם חיים וחלק מהם מדמיינים כמה הם סובלים, אי אפשר שלא לבכות עם הכאב שלהם".
הרב הראשי הדגיש: "אבא שלי פסק פסק מאוד ברור שמותר וצריך לשחרר מחבלים, אפילו הרבה מחבלים, אפילו רוצחים עם דם על הידיים, לשחרר תמורת חטופים".
"אני לא נמצא בחדר המו"מ", מבהיר הראשון לציון: "אני לא יודע מה התנאים ומה עומד מול מה, כך שאני לא יכול לחוות דעה על כל המכלול של המשא ומתן.
"אבל בסוגיה הנקודתית הזו של שחרור המחבלים, אני עומד ואומר בקול גדול: כן, צריך לשחרר מחבלים כדי לשחרר את החטופים".
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