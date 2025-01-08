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עם אבטחה צמודה | הראש"ל פקד קברי צדיקים בבני ברק 

הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף, הגיע היום מלווה במאבטחים לפקוד את קברי הצדיקים בבני ברק | הראשל"צ נשא תפילה לשחרור החטופים, לשלום החיילים ולרפואת הפצועים | תיעוד (חרדים)

7תגובות
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)

הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף פקד הבוקר (רביעי) קברי צדיקים הטמונים בבית העלמין בפאתי העיר בני ברק.

הראש"ל נשא תפילה לשחרור החטופים, לשלום החיילים ולרפואת הפצועים וכמובן להצלחת עם ישראל במלחמה בה אנו נמצאים.

בתיעוד ניתן להבחין באבטחה הצמודה לראש"ל וזאת בשל מידע קונקרטי שהעביר שירות הביטחון הכללי במוצאי שבת האחרון, על כוונה של ארגוני טרור לפגוע בראשון לציון.

כזכור וכפי שדווח ב'כיכר השבת', עם צאת השבת השב"כ והמשטרה העבירו את המידע המודעיני על כוונה של ארגוני טרור לפגוע בראשון לציון ולכן הנחו את המשרד לשירותי דת לאבטח את הרב באופן מיידי.

עם צאת השבת הגיעו גורמי ביטחון למעונו של הראש"ל והעבירו לו מספר הנחיות באשר לסדר יומו והודיעו לרב כי החל מהערב הוא יהיה תחת אבטחה צמודה.

כזכור, בשיחה בלעדית ל'כיכר השבת' התייחס הראש"ל הגר"ד יוסף לסוגיית שחרור החטופים ואמר: ""מהרגע הראשון, מתחילת המלחמה, פה בחדר הזה ישבו עשרות נציגים של משפחות החטופים. כשפוגשים אותם זה שובר את הלב, לא יכולתי להתאפק, לעיתים הם חיים בלי ידיעה אם הם חיים וחלק מהם מדמיינים כמה הם סובלים, אי אפשר שלא לבכות עם הכאב שלהם".

הרב הראשי הדגיש: "אבא שלי פסק פסק מאוד ברור שמותר וצריך לשחרר מחבלים, אפילו הרבה מחבלים, אפילו רוצחים עם דם על הידיים, לשחרר תמורת חטופים".

"אני לא נמצא בחדר המו"מ", מבהיר הראשון לציון: "אני לא יודע מה התנאים ומה עומד מול מה, כך שאני לא יכול לחוות דעה על כל המכלול של המשא ומתן.

"אבל בסוגיה הנקודתית הזו של שחרור המחבלים, אני עומד ואומר בקול גדול: כן, צריך לשחרר מחבלים כדי לשחרר את החטופים".

הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף בתפילה בבית העלמין בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
שב"כהרב דוד יוסףקברי צדיקיםאבטחה איומים

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5
זה לא תפילה זה מסע חנופה לציבור הליטאי
תפילה??
4
שהשם ישמור את מרן רבי דויד יוסף . ואת כל חכמי ישראל . ובכללם את מרן נשיא מועצת חכמי התורה הרב יצחק יוסף שליטא.
חזי ירושלים
3
לא ביקר אצל הרבנים הספרדים חבל ..,.
בני ברקי
דווקא רואים שם את המצבה של רבי רפאל ברוך טולידאנו זצ"ל בסופו של דבר זה בית קברות אשכנזי, הראש"ל הלך לקברי רבותיו בישיבת פוניבז'
משה
באמת חבל יש שם גדולי עולם אפילו חבר מועצת חכמי התורה
מני
2
למה לא היה באדמורי ויזניץ ????
סג
1
ממש אבטחה כבדה... מאבטח אחד, אחד נוסף בדמות עבריין, יחצ"ן תקשורת (איתי גדסי), ועוד שני דתיים שלא היו איתו עד היום שהחליטו ללוות אותו. אם זה אבטחה כבדה אז אני מבין למה סימנו את הרב דוד יוסף כמטרה...
שמואל ברקוביץ'

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