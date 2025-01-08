עם אבטחה צמודה | הראש"ל פקד קברי צדיקים בבני ברק 

הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף פקד הבוקר (רביעי) קברי צדיקים הטמונים בבית העלמין בפאתי העיר בני ברק.

הראש"ל נשא תפילה לשחרור החטופים, לשלום החיילים ולרפואת הפצועים וכמובן להצלחת עם ישראל במלחמה בה אנו נמצאים.

בתיעוד ניתן להבחין באבטחה הצמודה לראש"ל וזאת בשל מידע קונקרטי שהעביר שירות הביטחון הכללי במוצאי שבת האחרון, על כוונה של ארגוני טרור לפגוע בראשון לציון.

כזכור וכפי שדווח ב'כיכר השבת', עם צאת השבת השב"כ והמשטרה העבירו את המידע המודעיני על כוונה של ארגוני טרור לפגוע בראשון לציון ולכן הנחו את המשרד לשירותי דת לאבטח את הרב באופן מיידי.

עם צאת השבת הגיעו גורמי ביטחון למעונו של הראש"ל והעבירו לו מספר הנחיות באשר לסדר יומו והודיעו לרב כי החל מהערב הוא יהיה תחת אבטחה צמודה.

כזכור, בשיחה בלעדית ל'כיכר השבת' התייחס הראש"ל הגר"ד יוסף לסוגיית שחרור החטופים ואמר: ""מהרגע הראשון, מתחילת המלחמה, פה בחדר הזה ישבו עשרות נציגים של משפחות החטופים. כשפוגשים אותם זה שובר את הלב, לא יכולתי להתאפק, לעיתים הם חיים בלי ידיעה אם הם חיים וחלק מהם מדמיינים כמה הם סובלים, אי אפשר שלא לבכות עם הכאב שלהם".

הרב הראשי הדגיש: "אבא שלי פסק פסק מאוד ברור שמותר וצריך לשחרר מחבלים, אפילו הרבה מחבלים, אפילו רוצחים עם דם על הידיים, לשחרר תמורת חטופים".

"אני לא נמצא בחדר המו"מ", מבהיר הראשון לציון: "אני לא יודע מה התנאים ומה עומד מול מה, כך שאני לא יכול לחוות דעה על כל המכלול של המשא ומתן.

"אבל בסוגיה הנקודתית הזו של שחרור המחבלים, אני עומד ואומר בקול גדול: כן, צריך לשחרר מחבלים כדי לשחרר את החטופים".