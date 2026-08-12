לאחר כחודש של שקט יחסי וללא מעצרים, ב'פלג הרצפניקים' מודיעים כי יצאו היום (רביעי) להפגנות ולחסימות כבישים במרכז הארץ, במחאה על מעצרו של בחור ישיבה.

על פי ההודעות שהפיצו, החסימות מתוכננות להתקיים באזור בני ברק החל מהשעה 16:00. ניסיון העבר מלמד כי המוקדים המרכזיים נוטים להיות בכביש 4 (צומת גהה) או ברחוב ז'בוטינסקי, אך המשטרה נערכת גם לתרחיש של מוקדים פתאומיים אחרים, לאחר שבפעמים קודמות הצליחו המפגינים להפתיע את כוחות השיטור ולחסום צירים מרכזיים במיקומים שלא הוכרזו מראש.

הסערה הנוכחית פרצה בעקבות מעצרו של בחור הישיבה שהוזמן למשרדי להב 433 בלוד כדי למסור עדות בפרשה הנחקרת שם, אלא שבתום מסירת העדות, ליווה אותו שוטר אל מחוץ לבניין - ושם, בחניון, המתינו לו אנשי המשטרה הצבאית שעצרו אותו בגין עריקות.

"מדובר בחציית קו אדום ובהפרה חמורה של התחייבות המפכ"ל לציבור החרדי", תקף ח"כ משה אבוטבול במכתב חריף ששיגר לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. "כך לא בונים אמון – כך הורסים אותו. ייתכן וההנחיות לא חודדו בשטח, ונדרש חידוד נהלים מיידי כדי לאפשר לבני תורה להגיש תלונות ולמסור עדות בתחנות המשטרה בלי לחשוש ממעצר. התנהלות כזו תגרום לציבור להסתיר מידע מהמשטרה ולהימנע מפנייה אליה דבר שעלול לעלות בחיי אדם".

נזכיר כי הקואליציה העבירה חוק שמטרתו להגן על בני הישיבות ממעצרים עד לבחירות, אולם החוק הוקפא בצו ביניים של בג"ץ.