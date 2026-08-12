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אחרי שבועות של שקט

שוב סערה ברחובות: 'הרצ"פניקים' יצאו להפגין ולחסום כבישים בעקבות מעצר בחור ישיבה בלהב 433

השקט הופר: ב'פלג הרצפניקים' מודיעים על חסימות כבישים היום (רביעי) באזור המרכז בעקבות מעצר בחור הישיבה שהגיע למסור עדות בלהב 433 והועבר למשטרה הצבאית • חשש מחסימות פתע במוקדים בלתי צפויים (חרדים)

9תגובות
הפגנת הפלג הירושלמי (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

לאחר כחודש של שקט יחסי וללא מעצרים, ב'פלג הרצפניקים' מודיעים כי יצאו היום (רביעי) להפגנות ולחסימות כבישים במרכז הארץ, במחאה על מעצרו של בחור ישיבה.

על פי ההודעות שהפיצו, החסימות מתוכננות להתקיים באזור בני ברק החל מהשעה 16:00. ניסיון העבר מלמד כי המוקדים המרכזיים נוטים להיות בכביש 4 (צומת גהה) או ברחוב ז'בוטינסקי, אך המשטרה נערכת גם לתרחיש של מוקדים פתאומיים אחרים, לאחר שבפעמים קודמות הצליחו המפגינים להפתיע את כוחות השיטור ולחסום צירים מרכזיים במיקומים שלא הוכרזו מראש.

הסערה הנוכחית פרצה בעקבות מעצרו של בחור הישיבה שהוזמן למשרדי להב 433 בלוד כדי למסור עדות בפרשה הנחקרת שם, אלא שבתום מסירת העדות, ליווה אותו שוטר אל מחוץ לבניין - ושם, בחניון, המתינו לו אנשי המשטרה הצבאית שעצרו אותו בגין עריקות.

"מדובר בחציית קו אדום ובהפרה חמורה של התחייבות המפכ"ל לציבור החרדי", תקף ח"כ משה אבוטבול במכתב חריף ששיגר לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. "כך לא בונים אמון – כך הורסים אותו. ייתכן וההנחיות לא חודדו בשטח, ונדרש חידוד נהלים מיידי כדי לאפשר לבני תורה להגיש תלונות ולמסור עדות בתחנות המשטרה בלי לחשוש ממעצר. התנהלות כזו תגרום לציבור להסתיר מידע מהמשטרה ולהימנע מפנייה אליה דבר שעלול לעלות בחיי אדם".

נזכיר כי הקואליציה העבירה חוק שמטרתו להגן על בני הישיבות ממעצרים עד לבחירות, אולם החוק הוקפא בצו ביניים של בג"ץ.

להב 433הפגנות הגיוסהפגנות הרצ"פניקיםמעצר תלמידי ישיבה

9 תגובות

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6
אין ליהודי שפוי מה לחפש בזרועות המשטרעה
גם כך
ממשלת ימין על מלא...איזה בזיין
לא נשכח
5
כל הכבוד להם בתנאי ילכו לאן שצריך! אבל לא חכמה להציק לאנשים חפים מפשע אנחנו לא שמאלים ארורים יש מספיק כתובות שצריך להפגין
ע.ו.
4
במקום לחסום כבישים שילכו להתגייס, קבוצה של בטלנים ואם כבר מפגינים שיביאו משאיות של שב"ס ולהעלות את כולם כעריקים. אין בזה שום תועלת הם מציקים לאחרים
מאיר

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