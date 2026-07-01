לשון הרע וצהוב צהוב: איך למנוע מרכילות להרוס את חייך? | צפו

הפתגם אומר: "מוחות גדולים משוחחים על רעיונות, מוחות ממוצעים משוחחים על ארועים, מוחות קטנים משוחחים על אנשים".

אם גם אתם מרגישים שאתם מוצפים ברכילות בלתי פוסקת ובדיבורים שליליים. אם גם לכם נמאס לשוחח על אנשים במקום על רעיונות ולשקוע בעיסוק בחיים של אחרים ובלשון הרע - פרשת השבוע שלנו נותנת את הפיתרון.

התורה מספרת על בני משפחה מסוימת שמצאו את הדרך להגן על עצמם בכל פעם שנתקלו בסביבה רעילה. הם הצליחו לשמור על כבודם ועל הגבולות שלהם.

כדאי שגם אנחנו נאמץ את השיטה הזו ובכך נוכל לזכות לחיים של מנוחת נפש, חיים נקיים וטהורים.

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מאלף לפרשת פנחס.