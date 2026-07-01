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לשון הרע וצהוב צהוב: איך למנוע מרכילות להרוס את חייך? | צפו

המגיד החסידי הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מיוחד לפרשת פנחס, שם מופיע פתרון בלתי צפוי לאנשים שמרגישים שנמאס להם לשקוע בעיסוק בחיים של אחרים ובלשון הרע |צפו (יהדות)

1תגובות
| צילום: צילום: ללא קרדיט

הפתגם אומר: "מוחות גדולים משוחחים על רעיונות, מוחות ממוצעים משוחחים על ארועים, מוחות קטנים משוחחים על אנשים".

אם גם אתם מרגישים שאתם מוצפים ברכילות בלתי פוסקת ובדיבורים שליליים. אם גם לכם נמאס לשוחח על אנשים במקום על רעיונות ולשקוע בעיסוק בחיים של אחרים ובלשון הרע - פרשת השבוע שלנו נותנת את הפיתרון.

התורה מספרת על בני משפחה מסוימת שמצאו את הדרך להגן על עצמם בכל פעם שנתקלו בסביבה רעילה. הם הצליחו לשמור על כבודם ועל הגבולות שלהם.

כדאי שגם אנחנו נאמץ את השיטה הזו ובכך נוכל לזכות לחיים של מנוחת נפש, חיים נקיים וטהורים.

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מאלף לפרשת פנחס.

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון

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נשתדל לאמץ.מזמן חשבתי שאנחנו צריכים לעלות ברמה ולא לדבר על אחרים עם אחרים וגם לא לרדוף אותם.הרי אם מדברים עליהם הם בטח גדולים מהחיים מציאות שמדברים עליהם
תודה.אולי מקנאים מהם

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