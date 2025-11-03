משטרת ניו יורק פרסמה תמונות של גבר אפרו אמריקני, שלפי החשד ירק על נער חרדי צעיר בשכונת קראון הייטס בברוקלין בשבוע שעבר.

בתיעוד נראה גבר אפרו אמריקני עם משקפיים גדולות לפניו. בתמונה אחת הוא לובש מעיל צבעוני, ובתמונה השנייה הוא נראה עם גופייה צמודה, מאזין באוזניות המחוברות לאזניו.

לפי הדיוח בחדשות 1010 WINS, הלה תקף בחור ישיבה חסיד חב"ד בן 14, שצעד סמוך לפינת הרחובות איסטרן פארקווי ואולבני בשכונת קראון הייטס - מרחק הליכה קצר מאוד ממרכז חב"ד העולמי.

התקרית התרחשה לפי הדיווח לפני מעט פחות משבועיים, ביום רביעי ל' בתשרי. בסביבות השעה 17:50 אחר הצהרים.

באותה שעה הנער צעד ברחוב לתומו, ומאחוריו דיווש החשוד האפרו אמריקני על אופניים. כך מסרה המשטרה. בשלב מסוים ירק האיש על הנער, ואז המשיך בדרכו מבלי לומר דבר.

המשטרה מסרה כי בהמשך הוא נראה נוסע מערבה בכביש איסטרן פארקווי. כאמור, המשטרה פרסמה את תמונתו של הגבר תוך בקשה מהציבור לעדכן במי שימצא אותו.

בקרב תושבי השכונה, הסובלים למרבה הצער מעת לעת מאירועי פשיעה קשים, בין היתר בשל אופי האוכלוסייה באזור - נשמעה ביקורת לאחרונה גוברת על הרשויות, ודרישה שיגבירו את האבטחה ואת השמירה באזור.

בתוך כך, בקרב גורמים בקהילות היהודיות והחרדיות בניו יורק, כולל בקראון הייטס, שורר חשש כבד מפני בחירתו הצפויה של זוהראן ממדאני, המועמד הדמוקרטי והפרו פלסטיני, לראשות העיר ניו יורק בבחירות שיתקיימו השבוע.

החשש הוא כי בחירתו תגביר את הפשיעה ברחובות העיר, ובין היתר את המתקפות כנגד יהודים בשכונות היהודיות. זאת הן בשל התבטאויותיו החמורות כלפי ישראל והן בשל התחייבויותיו לדלל את המשטרה ואת השיטור בעיר.

לפני למעלה מחודש ביקר בבורו פארק אריק אדמס, ראש העיר הנוכחי והיוצא של ניו יורק, ידיד קרוב של הקהילות החרדיות בניו יורק. הוא ביקר בעיר בתקופה שבה עדיין התמודד לקדנציה נוספת. בינתיים מאז פרץ מהמירוץ והודיע על תמיכה באנדרו קאומו, המושל לשעבר של ניו יורק, שמתמודד מול ממדאני.

רבים בקרב יהודי ניו יורק תומכים בקאומו ומייחלים שיבחר. יחד עם זאת הסיכויים לכך לפי שעה, ולפי הסקרים, אינם גבוהים במיוחד. על פי כל סקר ממדאני הוא המנצח ובפער גדול וניכר מיריבו.

רק אם המועמד השלישי במירוץ, מועמד המפלגה הרפבוליקנית, קורטיס סילווה, שזוכה להכי פחות אחוזי תמיכה, יפרוש מהמירוץ - תפתח הדרך לאפשרות ריאלית של ניצחון קאומו ותבוסת ממדאני. עד שזה יקרה, ולפי הערכות גורמים הבקיאים בפרטים זה לא צפוי לקרות, הסיכויים שממדאני לא ייבחר קלושים.