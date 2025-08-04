מחפשים קברי צדיקים חדשים? הקבר המסתורי שמוכר כפועל ישועות

בית רבי דוד ומשה בצפת ( צילום: ישראל שפירא )

בין הזמנים - אתם מטיילים בצפת? מחפשים קברי צדיקים? השתטחתם בכולם? אתם כהנים ומבואסים שאתם לא יכולים להשתטח? מצאתי לכם פתרון!

לפניכם קבר מיוחד במינו בצפת עיה"ק אליו גם כהנים יכולים לבקר והוא בדוק ומנוסה ומוכר כפועל ישועות.

"הצדיק התגלה אלי בהקיץ" | בן המייסד עמי בן חיים חושף לראשונה: הצדיק ר' דוד ומשה העביר לי מסרים חשובים ( צילום: באדיבות ערוץ היוטיוב ישראל שפירא )

זכיתי לראיין את בנו של המנוח אברהם בן-חיים, שהקים את האתר הקדוש הזה. במהלך הראיון המרתק גיליתי שגם אליו, כמו לאביו, התגלה הצדיק רבי דוד ומשה, אלא שלדברי הבן - ר' דוד ומשה התגלה אליו בהקיץ. זהו סיפור מדהים ביותר של קבר של צדיק שהגיע אלינו ממרוקו ששמעו הגיע אף לחוגי האקדמיה.

בית רבי דוד ומשה בצפת: מקום עלייה לרגל במסורת יהדות מרוקו

רבי דוד ומשה (דוד בן משה) היה אחד הצדיקים הנערצים ביותר בקרב יהודי מרוקו. הוא נפטר בשנת 1171 (לספירה) במרוקו.

ר' דוד ומשה נולד בירושלים ולמד בה, ולאחר מכן נשלח למרוקו במשימה לאסוף כספים עבור תלמידי ארץ ישראל. במרוקו התפרסם כצדיק וגדול דור.

תלמידיו העידו שתפילותיו נענות למען חולים, זוגות חשוכי ילדים ובעלי צרות שונות.

מסורת רבת שנים מייחסת לרבי דוד ומשה ניסים רבים וסגולות מיוחדות. בתקופת חייו, במרוקו של המאה ה-12, כאשר הסולטן הטיל גזרות קשות על היהודים, שימש הצדיק כמעין אבן יסוד רוחנית לקהילה, עודד את העם בדרשות חיזוק ונחשב ל"צדיק גוזר והקב"ה מקיים".

המעבר של קברו ממרוקו לצפת החל בשנת 1973, כאשר אברהם בן-חיים (נולד 1930), עולה ממרוקו שהתגורר בשיכון כנען בצפת, חווה סדרה של חלומות שבהם התגלה אליו הצדיק. בן-חיים, שעבד כפועל פשוט בקרן קיימת לישראל והיה אב לעשרה ילדים, מספר על התגלות מיסטית שבה הוביל אותו הצדיק בחלומו להרים גבוהים, שם ראה רק עשרה אנשים חוגגים את הילולתו.

בחלום נוסף, לפי עדותו של בן-חיים, הצדיק ציווה עליו בבירור: "עשה לי משכן בביתך". מאותו רגע התחולל שינוי מהותי בחייו של בן-חיים ומשפחתו. הוא הקדיש חדר מיוחד בביתו הצנוע לכבוד הצדיק, חדר שהפך במהרה למוקד עלייה לרגל עבור יהודים רבים.

בית רבי דוד ומשה ממוקם בשיכון כנען שבצפת, החדר עוצב כקבר ומקום תפילה, המכיל ספסלים, סידורי תפילה וספרי תהילים.

במרכז החדר מותקן לוח שיש המציין: "המקום הזה קדוש לכבוד הרב הגדול המלובן כמוהר"ר דוד ומשה זיע"א". מתחת ללוח ממוקמת קופת תרומות, וסמוך לה פזורים חפצי קודש שהובאו על ידי מבקרים.

רשויות העיר ומנהל מקרקעי ישראל הכירו בסופו של דבר באתר כמקום קדוש דה-פקטו, ואף אפשרו התאמות תשתית כמו הקמת מתקני שירותים לנוחיות המבקרים. הרחוב אף שונה לרבי דוד ומשה (וזה כתובת וויז לכל המעונין).

יום ההילולה לצדיק חל מדי שנה בא' בחשוון. מסורת זו, שהחלה במרוקו והמשיכה בישראל, הפכה לאירוע מרכזי של יוצאי מרוקו. אם בנתיבות יש את הבבא סאלי, בצפת יש את ר' דוד ומשה.

אודה ואתוודה שלא שמעתי על קבר זה בעלוני קופת העיר, שלא הבטיחו ישועות לתורמיהם עבור תפילה במקום זה.

שמעתי על אתר זה לאחר שעיינתי במחקרו האנתרופולוגי של פרופסור יורם בילו מאוניברסיטת העברית שהעמיק בחקר התופעה, וציין את ההצלחה הייחודית של אברהם בן-חיים בהפיכת חוויה אישית של חלום לאתר קדוש.

בילו חקר את בן חיים בכלים מדעיים, והכריז שהוא מאמין לו בדבר החלומות ואמת בפיו.

כאמור, זכיתי להיכנס לאתר זה המוכרז כקבר קדוש, ובתור כהן מיוחס חוויה זו היא מעל כל דמיון.

צפו בראיון בתחילת הכתבה עם בן המייסד הי"ו ממשיך דרכו של אביו הגדול מייסד הקבר.