בחודש שעבר הודיעו היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, וראש אכ"א, האלוף דדו בר כליפא, כי המשטרה הצבאית תצא בסוף החודש הלועזי (יולי) למבצע מעצרים נגד תלמידי ישיבות המוגדרים בחוק כ'עריקים', מה שהעלה את רף הדאגה בקרב ההנהגה החרדית.

המבצע תוכנן לצאת אל הפועל מיד עם פתיחת 'בין הזמנים', שכן סוף החודש הלועזי נפל על סוף 'זמן קיץ' בעולם הישיבות, ימים בהם תלמידי הישיבות יוצאים לתקופת 'בין הזמנים'.

אלא שכשבועיים ימים חלפו מאז המבצע היה אמור לצאת אל הפועל ובצה"ל נמנעו מהצעד הדרמטי וחסר התקדים.

לדברי בכיר פוליטי חרדי, הסיבה להחלטה שלא לבצע את מבצע המעצרים הייתה הלחץ שהופעל מצד ההנהגה הרוחנית והפוליטית החרדית שביקשה שלא 'לשבור את הכלים' ביחסי חרדים וצה"ל.

לדברי הבכיר החרדי: "צהל תכנן לצאת למבצע המעצרים עם פתיחת בין הזמנים אבל המסר שלנו עבר, צה"ל לא מחפש מאבק עם החרדים ומבצע המעצרים נדחה וייתכן ואף בוטל. פעלנו מול צה"ל ושר הביטחון, נראה כי 'בין הזמנים' יעבור ללא אירועים חריגים".

הבכיר הוסיף: "גם המעצר בת"א היה אקראי, בכירים בצה"ל דאגו להבהיר זאת בשיחות איתנו ובתדרוכים לתקשורת, לא בכדי".

יצוין כי בדובר צה"ל ובלשכת שר הביטחון כ"ץ הכחישו את הדברים.

מדובר צה״ל נמסר: ״חיל המשטרה הצבאית מבצע פעולות אכיפה נגד משתמטים ועריקים בהתאם לחוק. אין שינוי במדיניות״.

כזכור, בחודש שעבר הודיעה היועמ"שית במכתב פומבי כי: "ראש אכ"א עדכן על הגברת האכיפה בנתב"ג, במעברי גבול נוספים ובמחסומים בכל הארץ, בשיתוף משטרת ישראל. כמו כן ראש אכ"א עדכן על הידוק התיאום עם משטרת ישראל לעניין מעצרים מזדמנים של משתמשטים".

עוד הודיעה היועמ"שית: "כחלק מתכנית האכיפה, יבוצעו באופן תדיר פעולות אכיפה יזומות מוכונות מודיעין".

גלי-בהרב מיארה אף חשפה כי: "ראש אכ"א עדכן אודות הקיבולת המוגבלת באופן יחסי של מקומות הכליאה במתקני הכליאה הצבאיים, ועל פתרונות הנבחנים בעניין לשם הרחבתה כחלק הגברת האכיפה המתוכננת".