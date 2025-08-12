כיכר השבת
מעצר תלמידי הישיבות

שידור חי: עצרת מחאה ענקית מול שערי כלא 10 • צפו

הקהילות החסידיות בראשות גדולי האדמו"רים והמשפיעים מתכנסים לעצרת מחאה אדירה בשערי כלא 10, נגד מעצר תלמידי הישיבה ורדיפת לומדי התורה | "כיכר השבת" מעביר את העצרת בשידור חי (חרדים)

ההמונים בשערי כלא 10

הקהילות החסידיות בראשות גדולי האדמו"רים והמשפיעים מתכנסים הערב (שלישי) לעצרת מחאה אדירה ודרמטית בשערי , נגד מעצר תלמידי הישיבה, ונגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל. "כיכר השבת" מעביר את העצרת בשידור חי.

עצרת המחאה מול כלא 10 • שידור חי

בעצרת המחאה משתתפים האדמו"ר מרחמסטריווקא, האדמו"ר מזוועהיל, האדמו"ר מסקולען, בני האדמו"רים מאלכסנדר וקרעטשניף, הגאון רבי צבי רוטנברג - רבה של קהילות גור בבית שמש ובארה"ב.

צעקות "בושה" מול כלא 10

לבד גדולי האדמו"רים, ישתתף בעצרת גם הגאון רבי יצחק קולדצקי, שישמיע דברי חיזוק ומחאה.

בעצרת ישמיעו גדולי האדמו"רים את דבר המחאה נגד התנכלות השלטונות ללומדי התורה בארץ ישראל, ומחאה נגד מעצרם של תלמידי הישיבה האחים רפאל וברוך יצחקוב.

עם תחילת המחאה, התאספו המונים מול שערי כלא 10, ופצחו בצעקות "בושה, בושה", על מעצר תלמידי הישיבה.

ההמונים בעצרת המחאה מול כלא 10

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר