ההמונים בשערי כלא 10

הקהילות החסידיות בראשות גדולי האדמו"רים והמשפיעים מתכנסים הערב (שלישי) לעצרת מחאה אדירה ודרמטית בשערי כלא 10, נגד מעצר תלמידי הישיבה, ונגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל. "כיכר השבת" מעביר את העצרת בשידור חי.

עצרת המחאה מול כלא 10 • שידור חי בעצרת המחאה משתתפים האדמו"ר מרחמסטריווקא, האדמו"ר מזוועהיל, האדמו"ר מסקולען, בני האדמו"רים מאלכסנדר וקרעטשניף, הגאון רבי צבי רוטנברג - רבה של קהילות גור בבית שמש ובארה"ב.

צעקות "בושה" מול כלא 10

לבד גדולי האדמו"רים, ישתתף בעצרת גם הגאון רבי יצחק קולדצקי, שישמיע דברי חיזוק ומחאה.

בעצרת ישמיעו גדולי האדמו"רים את דבר המחאה נגד התנכלות השלטונות ללומדי התורה בארץ ישראל, ומחאה נגד מעצרם של תלמידי הישיבה האחים רפאל וברוך יצחקוב.

עם תחילת המחאה, התאספו המונים מול שערי כלא 10, ופצחו בצעקות "בושה, בושה", על מעצר תלמידי הישיבה.