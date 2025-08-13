המעצרים נמשכים: שוטרי המשטרה הצבאית הגיעו לפנות בוקר (רביעי) לביתו של תלמיד ישיבה, כבן 23, המתגורר בעיר בת ים ועצרו אותו לאחר שהוגדר כ'עריק'.

מפרטים ראשונים עולה כי מדובר בתלמיד בישיבה בקריית מלאכי, ולדברי גורמים המכירים את הפרטים: "הבחור לומד באחת הישיבות החרדיות הטובות והגיש דיחויים כחוק לאורך השנים".

בשעות אלו הבחור מקבל יעוץ משפטי מטעם עורך דין של ארגון 'עזרם ומגינם'.

כפי שדווח מוקדם יותר ב'כיכר השבת', בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל, מחר, יום חמישי, בעיצומם של ימי בין הזמנים, יתאספו מאות ראשי ישיבות, מכל העדות והחוגים, בשערי הכלא הצבאי - כלא 10, לעצרת מחאה וזעקה אדירה, על מעצר תלמידי הישיבות והמשך ההתנכלות לעמלי התורה בארץ.

העצרת שתערך בשעות אחר-הצהריים המאוחרות של יום חמישי, תיוחד לאמירת פרקי תפילה להצלת עולם התורה ולומדיו, תוך הבעת חרדה של היהדות העולמית מהסכנה הקיומית ליישוב היהודי בארץ ישראל בעקבות רדיפת ומעצר לומדי התורה.

כזכור, מיד לאחר היוודע דבר מעצרם וכליאתם של תלמידי הישיבות בעוון לימוד תורה, הטריחו גדולי הדור, תחילה היה זה ראש הישיבה הגר"ד לנדו ובהמשך גם ראש הישיבה הגרמ"ה הירש וחברי מועצת חכמי התורה הגר"מ מאיה, הגר"א סאלים והגר"ש בצלאל, אל כלא 10 בכדי לבקר את תלמידי הישיבות העצורים, לחזקם ולעודד את רוחם לבל תישבר חלילה.