לאחר איומים רבים מצד צה"ל והיועצת המשפטית לממשלה, המשטרה הצבאית החלה בשבוע שעבר בגל מעצרים נגד תלמידי ישיבות המוגדרים כ'עריקים'.

אמנם צה"ל דחה את המבצע הגדול שתוכנן לימי 'בין הזמנים', אך כן החל לבקר בבתיהם של תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס לאחר שקיבלו צווי גיוס ויצאו נגדם צווי מעצר.

מאז השבוע שעבר נעצרו חמישה תלמידי ישיבות ובוצע ניסיון מעצר של עוד שלושה תלמידי ישיבות אחרים.

בצה"ל ובייעוץ המשפטי לממשלה הבהירו בחודש שעבר כי המבצע יהיה באופן שוויוני בין חרדים לחילונים, כך גם שוויוני בתוך המגזר החרדי.

אלא שבדיקת 'כיכר השבת' מעלה כי כל העצורים שנעצרו עד כה הם תלמידי ישיבות מבני עדות המזרח או כאלו שהם בעלי תשובה הלומדים בישיבות לחוזרים בתשובה.

כך גם בניסיונות המעצר שלא צלחו, כולל זה שהתרחש הלילה בקרית אתא, מדובר בתלמידי ישיבות מבני עדות המזרח.

גורם בכיר בבית אחד הרבנים הבכירים בהנהגת ש"ס אמר ל'כיכר השבת': "מדובר במהלך מכוון של צה"ל, הם חוששים להתעסק עם הליטאים והחסידים, חוששים שתהיה פה מהומת ענק, לכן הם באים ל'חלשים', לתלמידי הישיבות שלנו ולבעלי התשובה, זו חרפה שחייבים לטפל בה".

הבכיר ציין: "אנחנו כמובן נגד מעצר תלמיד ישיבה באשר הוא, כל אחד שיושב ולומד תורה צריך לאפשר לו ללמוד בלי שום טרדה, זו השליחות של הנציגים שלנו לדאוג לזה, אבל לא ייתכן מצב שמבצע אכיפה יופנה רק לציבור שלנו, זה בלתי נסלח".

מנגד, גורמים בצה"ל טענו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי מדובר במבצע אקראי ולא מכוון רק לבני עדות המזרח ובעלי תשובה. לדבריהם, המבצעים ממוקדים באזורים לא חרדים: "כך שמטבע הדברים באזורים המעורבים יש יותר ספרדים ובעלי תשובה".

יצוין כי צה"ל נמנע מלבצע מעצרים בערים חרדיות כדוגמת בני ברק, אלעד, ביתר עילית או ירושלים. עד כה מעצרי תלמידי הישיבות התרחשו בערים כדוגמת חיפה, תל אביב, קרית אתא וקרית גת.

גורם צבאי אחר אמר ל'כיכר השבת': "בחירת מיקום האכיפה מתבצע על פי שיקולים מקצועיים ומבצעיים בלבד. האכיפה מתבצעת בכלל הארץ והינה שוויונית".

מדובר צה"ל נמסר: "חיל המשטרה הצבאית מבצע פעולות אכיפה נגד משתמטים ועריקים בהתאם לחוק. אין שינוי במדיניות".