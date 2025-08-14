כיכר השבת
"חרפה, בלתי נסלח"

צה"ל מתמקד במעצר תלמידי ישיבות מבני עדות המזרח ובעלי תשובה ונמנע ממעצר ליטאים וחסידים | בדיקת 'כיכר'

בשבוע שעבר החל צה"ל בגל מעצרים נגד תלמידי ישיבות המוגדרים כ'עריקים' | המעצרים מתמקדים בערים לא חרדיות ובמקביל צה"ל הקפיא את המבצע שתוכנן לימי בין הזמנים | בדיקת 'כיכר השבת' מעלה כי כל העצורים הם מבני עדות המזרח או כאלו שחזרו בתשובה (אקטואליה)

ראש אכ"א האלוף דדו בר כליפא (צילום: אורן בו חקון, פלאש 90)

לאחר איומים רבים מצד והיועצת המשפטית לממשלה, המשטרה הצבאית החלה בשבוע שעבר בגל מעצרים נגד המוגדרים כ'עריקים'.

אמנם צה"ל דחה את המבצע הגדול שתוכנן לימי 'בין הזמנים', אך כן החל לבקר בבתיהם של תלמידי ישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס לאחר שקיבלו צווי גיוס ויצאו נגדם צווי מעצר.

מאז השבוע שעבר נעצרו חמישה תלמידי ישיבות ובוצע ניסיון מעצר של עוד שלושה תלמידי ישיבות אחרים.

בצה"ל ובייעוץ המשפטי לממשלה הבהירו בחודש שעבר כי המבצע יהיה באופן שוויוני בין חרדים לחילונים, כך גם שוויוני בתוך המגזר החרדי.

אלא שבדיקת 'כיכר השבת' מעלה כי כל העצורים שנעצרו עד כה הם תלמידי ישיבות מבני עדות המזרח או כאלו שהם בעלי תשובה הלומדים בישיבות לחוזרים בתשובה.

כך גם בניסיונות המעצר שלא צלחו, כולל זה שהתרחש הלילה בקרית אתא, מדובר בתלמידי ישיבות מבני עדות המזרח.

גורם בכיר בבית אחד הרבנים הבכירים בהנהגת ש"ס אמר ל'כיכר השבת': "מדובר במהלך מכוון של צה"ל, הם חוששים להתעסק עם הליטאים והחסידים, חוששים שתהיה פה מהומת ענק, לכן הם באים ל'חלשים', לתלמידי הישיבות שלנו ולבעלי התשובה, זו חרפה שחייבים לטפל בה".

הבכיר ציין: "אנחנו כמובן נגד מעצר תלמיד ישיבה באשר הוא, כל אחד שיושב ולומד תורה צריך לאפשר לו ללמוד בלי שום טרדה, זו השליחות של הנציגים שלנו לדאוג לזה, אבל לא ייתכן מצב שמבצע אכיפה יופנה רק לציבור שלנו, זה בלתי נסלח".

מנגד, גורמים בצה"ל טענו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי מדובר במבצע אקראי ולא מכוון רק לבני עדות המזרח ובעלי תשובה. לדבריהם, המבצעים ממוקדים באזורים לא חרדים: "כך שמטבע הדברים באזורים המעורבים יש יותר ספרדים ובעלי תשובה".

יצוין כי צה"ל נמנע מלבצע מעצרים בערים חרדיות כדוגמת בני ברק, אלעד, ביתר עילית או ירושלים. עד כה מעצרי תלמידי הישיבות התרחשו בערים כדוגמת חיפה, תל אביב, קרית אתא וקרית גת.

גורם צבאי אחר אמר ל'כיכר השבת': "בחירת מיקום האכיפה מתבצע על פי שיקולים מקצועיים ומבצעיים בלבד. האכיפה מתבצעת בכלל הארץ והינה שוויונית".

מדובר צה"ל נמסר: "חיל המשטרה הצבאית מבצע פעולות אכיפה נגד משתמטים ועריקים בהתאם לחוק. אין שינוי במדיניות".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (59%)

לא (41%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

17
חויה מתקנת, עכשיו כאשר עולם התורה כולו כולל אשכנזים ליטאים וחסידים ימסרו נפש וירעישו עולמות על בני הספרדים, יש בכך קצת כפרה על ההתייחסות של האשכנזים לספרדים ושנאת חינם הנגרם מזה, ומעתה יש גילוי דעת שכולנו בני א-ל חי נחנו, כענין אחי יוסף שמסרו נפשם על בנימין, ומשמים גלגלו דבר זה לתקן דבר חמור זה, ואפ
יוסף
16
כל חייל שירים יד על בחור ישיבה בגלל שהוא לומד שידע שכל משפחתו בסכנת חיים למות במיתות שונות ומשונות
לומדי תורה העולם עומדעליכם ובגללכם
שטויות
דוד
15
זה היה ברור, ודרעי שהוא יעני שליח הספרדים עסוק בייעוץ לראשי המדינה הארורה הזו, מרן כבר אמר עליו מה שאמר
רחמים נמני
14
כצפוי הספרדים הם השעיר לעזאזל
פיני
13
ומה שהכי הזוי זה שלא שומעים את החכים של ש"ס למה הם שותקים??????????????????
חיים
12
מה אכפת לכם? ממילא אינכם מכירים ב"פרענקים" כבני תורה ומסרבים לקבלם לישיבותיכם...
עזרא
11
בדק בית לאשכנזים. חושבים שלום עלייך נפשי??? אתם הבית בתור!! ואם לעת כעת תחרישו... רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. ואתם ובית אביכם תאבדו... תלחמו!!! תראו לקב"ה שאנחנו אחים, ואולי נזכה עכשיו לגאולה השלמה!!
אבג
10
It's just a matter of time.
כןן
9
חוזרים בתשובה הם היו בצבא גם לפני, לא?
צב"ש
8
הגוף הכי גזעני במדינה הוא צה"ל
רוני
7
כמה טוב שיש בחורי ישיבה ספרדים. ככה יעצרו אותם ויתנו לאשכנזים ללמוד בשקט
חיים
6
די עם האשכנזים ספרדים זה דמינות כולם יהודים
שלום
5
כי הם יודעים שלחרדים פחות אכפת מהם
דוד
4
בושה להנהגה הליטאית שלא מעניין אותם כלום רק לחזור לקואליציה עם אהוב נפשם ביבי
טוויטו
3
בדיוק המנטליות של העולם המזרחי: "כאילו שזה יעזור להם אם הם יראו שגם חרדים נרצחים במלחמה" מה זה משנה? אם התחילו איתם אז יתחילו עם ליטאים וחסידים. למה זה בכלל נושא ולמי זה נותן להרגיש יותר טוב?
חיה
2
פתאום חשוב לחרדים אפליה? הם כן ואנחנו לא... כשיהיה חשוב להם שוויון הם גם יתגייסו!
חרדי לשעבר
1
לא שמענו לאורך השנים על מדיניות להוטה כל כך. וזה השינוי. שוויוניות אין בכל מקרה. הדרה יש.
אין שינוי במדיניות

