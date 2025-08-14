ברקע משבר הגיוס החמור והמתיחות בין הנציגות החרדית לבין הקואליציה, יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני עולה להתקפה חריפה כנגד הליכוד והשותפים הקואליציוניים, ומכנה אותם "רומאים" אשר "נלחמים בעם היהודי שלא יוכל ללמוד תורה".

בנאום תקיף בוועידת בני הישיבות אמר גפני: "אין קיום לעם היהודי בלי לומדי תורה. אין מציאות כזו".

לדבריו, "המלחמה כיום נגד עולם התורה מזכיר את הרומאים, את ימי האינקוויזיציה ומסעות הצלב - זה חוזר על עצמו כיום, ימים שבהם נלחמו נגד העם היהודי שלא יוכל ללמוד תורה".

גפני אמר: "אנחנו לא נאפשר את הדבר הזה ונילחם בכל כוחנו! אנחנו עושים את זה היום ונעשה גם הלאה. מהועידה הקדושה הזאת אנחנו אומרים קבל עם ועולם: עולם התורה לא רק שימשיך ויהיה חזק אלא הוא יגדל עוד, והוא יהיה זה שמוביל את העם היהודי בכל העולם, בלעדיו אין לנו זכות קיום".

גפני הוסיף: "תדעו ואני אומר את זה כאן במלוא האחריות, יש רבים אצלם שבכלל לא מתכוונים ללומדי התורה, הם רוצים רק שנעזוב את הקואליציה זה נורא פשוט והם יחליטו מי ישלוט כאן, אבל אנחנו לא נחליט מי ישלוט כאן אלא גדולי ישראל".

גפני התייחס לשותפות עם קואליציית הימין ואמר: "זה לא שאנחנו אוהבים את השותפות הזאת, זו שותפות שאנחנו לא רואים שהשותפים שלנו נלחמים עבורנו, אבל אנחנו פועלים על פי הוראות רבותינו".

לדבריו, "הציבור המסורתי הוא שותף שלנו, ההנהגה שלו עושה דברים שלא עושים לשותפים אבל הציבור הוא איתנו. עם עולם התורה ולומדי התורה".

ח"כ אביגדור ליברמן הגיב לדברים וכתב: "גפני הופך את צה"ל לאויב, פרוש מאיים במלחמת אחים וגולדקנופף מבטל את הכאב של הציונות הדתית.

המשתמטים נלחמים בכולם: במדינה, בצבא, בציונות - רק לא באויבים האמיתיים - חמאס. אנחנו נשים סוף להשתמטות".