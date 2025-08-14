כיכר השבת
מאות ראשי הישיבות התכנסו בעצרת מחאה היסטורית מול 'כלא 10' בעקבות מעצר תלמידי ישיבות

בהוראת מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות, מתכנסים בשעה זו מאות ראש הישיבות, לעצרת מחאה וזעקה היסטורית מול שערי הכלא הצבאי - 'כלא 10', בעקבות מעצרם של תלמידי הישיבות בעוון לימוד תורה | צפו בשידור החוזר מהעצרת (חרדים, חדשות)

6תגובות

מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות, הורו לכנס הערב (חמישי) עצרת מחאה, זעקה ותפילה - בעיצומם של ימי בין הזמנים, של מאות ראש הישיבות מכל רחבי הארץ, מול שערי הכלא הצבאי - '', בעקבות מעצרם של תלמידי הישיבות בעוון לימוד תורה. "כיכר השבת" העביר את העצרת ההיסטורית בשידור חי.

שידור חזור: עצרת המחאה והזעקה של מאות ראשי הישיבות

העצרת, שהתכנסה בראשות גדולי ישראל, תיוחד בפרקי תפילה להצלת לומדי התורה ולהבעת חרדה מהסכנה ליישוב היהודי בארץ ישראל, בעקבות רדיפתם של עמלי התורה וההכרזה עליהם כ"עבריינים", בעקבות היעדרו של ''.

בבית הכלא שוהים מספר שנעצרו בימים האחרונים על ידי המשטרה הצבאית, במסגרת מבצעי מעצרים ללכידת עריקים.

כזכור, המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגר"ד לנדו, הכריז כי "היהדות החרדית לא תשתוק ולא תבליג אל מול הניסיונות לפגוע בבני הישיבות ועמלי התורה - אף לא על יחיד מהם. כל הגולה כמדורת אש תתאחד למלחמת קיום על ציפור נפשה".

יצוין כי מיד אחרי העצרת של ראשי הישיבות, תתכנס מחאה המונית של קהילות החסידים בראשות גאוני וצדיקי הדור - בני האדמו"ר מסלונים; רב קהילת סלונים הרה"צ ר' ישראל ברזובסקי, ראש ישיבת סלונים הרה"צ ר' משה ברזובסקי. ראש ישיבת 'נזר ישראל' הגאון ר' דניאל ליברמן (גור).

באופן דרמטי, להפגנה מול שערי הכלא של ראשי הישיבות וגדולי ישראל הגיע גם האדמו"ר מצאנז.

בעצרת המחאה נשמעה זעקתה של היהדות החרדית, נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל והשלכתם של תלמידי ישיבות לכלא הצבאי.

6
לא עובד השידור
לא עובד ב
5
ליבי חלל בקירבי... אין מילים, כפשוטו
אוי לנו מעלבונה של תורה
4
האם אני רואה נכון? רבי עזריאל אוירבך ליד רבי דוד כהן!?
משפשף עינים
3
יש לנו אב זקן!!!!!!!
חרדי נאמן
2
איפה הרב צדקה?
מתעניין
1
עם כל הכבוד לגאון הרב דוב לנדו, אבל לא מובן מה שהוא אומר שכל הגולה תתאחד וכו'
חיים אליעזר

