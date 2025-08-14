מרנן ורבנן גדולי התורה והחסידות, הורו לכנס הערב (חמישי) עצרת מחאה, זעקה ותפילה - בעיצומם של ימי בין הזמנים, של מאות ראש הישיבות מכל רחבי הארץ, מול שערי הכלא הצבאי - 'כלא 10', בעקבות מעצרם של תלמידי הישיבות בעוון לימוד תורה. "כיכר השבת" העביר את העצרת ההיסטורית בשידור חי.

שידור חזור: עצרת המחאה והזעקה של מאות ראשי הישיבות

העצרת, שהתכנסה בראשות גדולי ישראל, תיוחד בפרקי תפילה להצלת לומדי התורה ולהבעת חרדה מהסכנה ליישוב היהודי בארץ ישראל, בעקבות רדיפתם של עמלי התורה וההכרזה עליהם כ"עבריינים", בעקבות היעדרו של 'חוק הגיוס'.

בבית הכלא שוהים מספר תלמידי ישיבות שנעצרו בימים האחרונים על ידי המשטרה הצבאית, במסגרת מבצעי מעצרים ללכידת עריקים.

כזכור, המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגר"ד לנדו, הכריז כי "היהדות החרדית לא תשתוק ולא תבליג אל מול הניסיונות לפגוע בבני הישיבות ועמלי התורה - אף לא על יחיד מהם. כל הגולה כמדורת אש תתאחד למלחמת קיום על ציפור נפשה".

יצוין כי מיד אחרי העצרת של ראשי הישיבות, תתכנס מחאה המונית של קהילות החסידים בראשות גאוני וצדיקי הדור - בני האדמו"ר מסלונים; רב קהילת סלונים הרה"צ ר' ישראל ברזובסקי, ראש ישיבת סלונים הרה"צ ר' משה ברזובסקי. ראש ישיבת 'נזר ישראל' הגאון ר' דניאל ליברמן (גור).

באופן דרמטי, להפגנה מול שערי הכלא של ראשי הישיבות וגדולי ישראל הגיע גם האדמו"ר מצאנז.

בעצרת המחאה נשמעה זעקתה של היהדות החרדית, נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל והשלכתם של תלמידי ישיבות לכלא הצבאי.