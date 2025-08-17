כיכר השבת
המשטרה הצבאית הגיעה לביתו של אברך ספרדי בירושלים | כך הוא הצליח להימלט

כוח של המשטרה הצבאית הגיע לביתו של אברך צעיר ברחוב שח"ל בירושלים | עשרות מפגינים נהרו למקום | האברך הגיע לביתו, זיהה את המהומה ונמלט מהמקום (חרדים)

הפגנות. ארכיון (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

אנשי המשטרה הצבאית הגיעו לפנות בוקר (ראשון) לביתו של אברך צעיר המתגורר ברחוב שח"ל בירושלים.

האירוע התרחש מעט לפני השעה 03:25, כאשר אנשי המשטרה הצבאית דפקו על דלת ביתו של האברך, כאשר גם הפעם מדובר באברך מבני עדות המזרח.

אנשי 'הפלג הירושלמי' הוזעקו למקום והחלו להפגין נגד המשטרה הצבאית כאשר במקביל האברך בדיוק שב לביתו והבחין במהומה, המפגינים הסבירו לו כי המשטרה הצבאית הגיעה לעצור אותו והוא נמלט מהמקום כשהשוטרים הצבאיים עזבו את הבית בידיים ריקות.

כזכור, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף התייחס אמש (מוצאי שבת) בשיעורו השבועי למעצר תלמידי הישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס - ותקף את הסחבת בקידום .

"היו צריכים לפני הקמת הממשלה, כמו שכתוב בהסכם הקואליציוני, לפני התקציב הראשון, להעביר את חוק הגיוס", אמר הראשון לציון. "לא לשמוע לביבי אחרי התקציב. למה שמעו לו?

"אם היה חכם שלום חי היה צועק על שלוחא דרבנן - הם שלוחי חכמים, עם כל הכבוד להם - היה צועק עליהם, למה אתם מושכים? למה אתם שומעים בקול ביבי? אתם מאמינים לו? הוא אתאיסט!"

הראשון לציון הוסיף: "אתם סומכים על אחד כזה? מה אתם סומכים עליו? שיעשה את החוק של הגיוס? לכן עוד משיכה ועוד משיכה והסתבכנו".

בשלב הזה התייחס למעצר תלמידי הישיבות בימים האחרונים: "הם עוצרים בעיקר ספרדים, יודעים שהאימא חלשה, האבא חלש. צריכים לחזק אתכם. מה זה פה רוסיה? יש פה שלטון קומוניסטי? בולשביקים? הולכים ועוצרים בחורי ישיבות באמצע הלילה דופקים בדלת חזק, לא תפתחו את הדלת שימו לב בעינית מי זה, צריכים להיות חזקים, השם יעזור שתעבור התקופה הזו, זו תקופה קשה".

מוקדם יותר, לפני תחילת השיעור, תקף חבר מועצת חכמי התורה הגאון הרב יהודה כהן את מעצרו ביום שישי של תלמיד ישיבה נוסף, מישיבת באר יהודה - והאשים כי העצורים כולם הם מבני עדות המזרח.

"בערב שבת עצרו עוד בחור מבאר יהודה", אמר הגר"י, "תשמעו - כל העצורים הם ספרדים בלבד! רק ספרדים! ידעו נאמנה אלו שבוחרים בהם בכל המפלגות "האלה" כמה אוהבים את הספרדים.

"הם לא מעיזים לעצור אשכנזים, רק ספרדים... אני כבר לפני שנתיים אמרתי - הם אשכנזים, אף פעם לא יגעו בהם, רק הספרדים, חושבים שאנחנו כלום שום דבר".

כזכור, בדיקת 'כיכר השבת', שפורסמה בשבוע שעבר, העלתה כי כל העצורים שנעצרו עד כה הם מבני עדות המזרח או כאלו שהם בעלי תשובה הלומדים בישיבות לחוזרים בתשובה. כך גם בניסיונות המעצר שלא צלחו מדובר בתלמידי ישיבות מבני עדות המזרח.

גורם בכיר בבית אחד הרבנים הבכירים בהנהגת ש"ס אמר ל'כיכר השבת': "מדובר במהלך מכוון של צה"ל, הם חוששים להתעסק עם הליטאים והחסידים, חוששים שתהיה פה מהומת ענק, לכן הם באים ל'חלשים', לתלמידי הישיבות שלנו ולבעלי התשובה, זו חרפה שחייבים לטפל בה".

הבכיר ציין: "אנחנו כמובן נגד מעצר תלמיד ישיבה באשר הוא, כל אחד שיושב ולומד תורה צריך לאפשר לו ללמוד בלי שום טרדה, זו השליחות של הנציגים שלנו לדאוג לזה, אבל לא ייתכן מצב שמבצע אכיפה יופנה רק לציבור שלנו, זה בלתי נסלח".

מנגד, גורמים בצה"ל טענו בשיחה עם 'כיכר השבת' כי מדובר במבצע אקראי ולא מכוון רק לבני עדות המזרח ובעלי תשובה. לדבריהם, המבצעים ממוקדים באזורים לא חרדים: "כך שמטבע הדברים באזורים המעורבים יש יותר ספרדים ובעלי תשובה".

מדובר צה"ל נמסר: "חיל המשטרה הצבאית מבצע פעולות אכיפה נגד משתמטים ועריקים בהתאם לחוק. אין שינוי במדיניות".

איפה דרעי שיצעק לפני הבחירות שהוא דואג לספרדים שקרן דואג לשימור הקואליציה לא לנו הבחורי ישיבות והאברכים הספרדים איפה הרבנים פתאום נעלמו אולי שמישהוא יוזיז משהוא בתוך שס העיקר צועקים מרן מרן מרן ביבי צריך אריה חזק כול השנים היתחנף לנתיהו על חשבוננו בקלפי אבל עד כאן אנחנו לא נעצר בזנן שהוא חוגג בספסופ
הצבעתי בבחירות הקודמות שס פעם האחרונה
10
חזר לביתו ב 3:30 בבוקר, אני בטוח שמללמוד תורה כל הלילה
גטא
9
כנראה יש בבחירות. ועכשיו מנסים לעשות פילוג בין ספרדי לאשכנזי ולצייר את הספרדי כאילו הוא מסכן ורק שס תעזור לו .. פוליטיקאים נמאסתם
יצחק
8
לפי מה שאומרים גדולי ישראל על הציונות הדתית ספק גדול אם הם מצטרפים למניין
דודו
7
ברוך השם
ומלכות הרשעה במהרה תעקר
6
לפני כן לא היו עצורים אשכזנים? מה עכשיו עוד שנאה?
דגכד
5
תזכורת ביבי ראש ראש ממשלה...ימין על מלא...עוד מעט בחירות נא לא לצרף את החרדים עם גוש הימין
שלא נדע
4
בן מכוון לספרדים,צבא השמד הוא אבי אבות השקרנים.עוברים בבתים כמו הגסטפו
יואל
3
הצליח לברוח. יופי. ומה יהיה בפעם הבאה? ומה עם כל האחרים שחיים בפחד ובתחושת נרדפות? וכי אפשר לנהל חיים ככה???
יהושע
2
אברך תותח... הם התחילו לעור גם בחורים ואברכים רגילים, בושה וחרפה
דובר הישיבות
1
כמה שמרן הרב יצחק צודק
דרעי מכלוף

