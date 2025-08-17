הבחור מאיר יונה מתקבל בשירה וריקודים ומשחזר את המעצר, הכליאה והשחרור

שעה קלה לאחר צאת השבת הגיעו המוני קהילות החסידים למחאה בשערי כלא 10, במחאה תקיפה נגד מעצר תלמידי ישיבות ואברכים והשלכתם לכלא הצבאי, ובמחאה כואבת נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל.

קהילות החסידים שהשתתפו במחאה מול כלא 10: חסידות 'קוזמיר' בראשות האדמו"ר; קהל חסידות ויז'ניץ - חיפה; קהל חסידות ויז'ניץ - בני ברק; קהל חסידות סערט ויז'ניץ - חיפה; קהל חסידות בויאן - ביתר; קהל חסידות גור - בני ברק, ועוד. בין כותלי הכלא הצבאי היו כלואים אמש בעוון לימוד תורה - שבעה תלמידי ישיבות ואברכים: רפאל יצחקוב (תלמיד ישיבת מאורות התורה), ברוך יצחקוב (בוגר ישיבת מאורות התורה), אלעזר קופמן (אברך), דוד מנחם מינצברג (אברך), דוב אריה מרדכי רבינוביץ (אברך), רועי הלמן (תלמיד ישיבת עץ החיים) ומאיר יונה (תלמיד ישיבת באר יהודה). כשבתווך היו עשרות ניסיונות מעצר של תלמידי ישיבות ואברכים בבתיהם באישון ליל.

ההמונים בעצרת מחאת קהילות החסידים בשערי כלא 10 ( צילום: יהושע פרוכטר )

אלא שבשיאה של המחאה מול הכלא, שוחרר במפתיע תלמיד ישיבת "באר יהודה" הבחור מאיר יונה - והוא התקבל בשירה אדירה, בריקודים ומחולות, כאשר החסידים אף הלבישו שטריימל לראשו, והוא מיהר לספר להם את שעבר עליו, החל מרגע המעצר ועד השחרור.

תחילה, כאמור, התקבל הבחור בריקודים סוערים על ידי קהל המוחים מהקהילות החסידיות, כאשר האדמו"ר מזידיטשוב אף רקד איתו במרכז המעגל.

לאחר מכן הוא סיפר על רגע המעצר, הכליאה כשהוא אזוק כמו מחבל, ההתעללות הנפשית בכלא - "היה לי קשה עברתי סבל, אבל אשאר חזק", וסיפר כיצד שוחרר והתנאי שהוא צריך להתייצב למחרת, אך שוב הבטיח שיישאר חזק, למרות הכלא, והריקודים הסוערים התחדשו בעוז.

נאומי ראש ישיבת חידושי הרי"ם הגאון ר' חיים ישראל אברמצ'יק והגאון החסיד ר' יוסף צבי אקשטיין, מרבני חסידות גור בבני ברק בעצרת

הגאון ר׳ חיים ישראל אברמצ'יק ראש ישיבת חידושי הרי"ם של חסידות גור, נואם בעצרת המחאה

במהלך המחאה, נשא דברים ראש ישיבת חידושי הרים הגאון ר' חיים ישראל אברמצ'יק, ואמר: "השכינה הקדושה בגלות, לא רוצים לאפשר ללומדי התורה בארץ ישראל להגות בתורה הקדושה. אין ספק שהקב"ה יסיר מעלינו את הגזירה הנוראה הזאת, ואנחנו השלוחים במערכה הזאת".

הגאון החסיד ר' יוסף צבי אקשטיין, מרבני חסידות גור בבני ברק, אמר בשערי כלא 10: "אנחנו עומדים פה בשערי כלא צבאי, לא ברוסיה, בארץ ישראל. רק בארץ ישראל משליכים היום לכלא מי שחפצים ללמוד את התורה הקדושה. לא ינצחו אותנו".

הגאון הצדיר ר' חיים מאיר ויסבלום ממשפיעי חסידות סערט ויז'ניץ, בעצרת המחאה ( צילום: יהושע פרוכטר )

הגאון הצדיק ר' חיים מאיר ויסבלום ממשפיעי חסידות סערט ויז'ניץ, אמר: "ארץ ישראל בלי תורה, היא כגוף בלי נשמה. אנחנו מחזיקים את ארץ ישראל לא אף אחד אחר".

האדמו"ר מזידטשוב - ביתר אמר בעצרת המחאה: "עזבנו הכל ובאנו לכאן כדי למחות ולזעוק נגד מעצר יהודים שלא עשו שום עוולה, וכל חטאם שביקשו ללמוד תורה בארץ ישראל. אנחנו איתכם בצרתכם, לא נעזוב ולא ננטוש אתכם. תנו ללמוד את התורה הקדושה".

האדמו"ר מזידטשוב - ביתר בעצרת

האדמו"ר הוסיף וזעק בדמעות: "משליכים פה תלמידי ישיבות ואברכים לבתי הכלא. מתפללים לבורא עולם שיציל אותנו מהגזירה הנוראה הזאת".

הרה"צ ר' דוד צבי בידרמן, בן האדמו"ר מלעלוב בני ברק, אמר במהלך המחאה מול הכלא כי "אין לשומר תורה ומצוות מה לחפש בצבא, גם אם הוא לא לומד תורה". בן האדמו"ר הוסיף וזעק: "נפלתם על הראש? אם בחור נשבר לו הרגל, תשברו לו גם את הראש?! לא תגייסו אותנו, ולא משנה באיזה מחיר".

דברי הרה"צ ר' דוד צבי בידרמן, בן האדמו"ר מלעלוב בני ברק והרה"ח ר' מרדכי שלמה ברים, ממשפיעי חסידי בויאן, בעצרת

הרה"ח ר' מרדכי שלמה ברים, ממשפיעי חסידי בויאן, אמר: "כל אמא צריכה לדעת, כששולחים היום ילד לישיבה, דואגים שיהיה לו מקום טוב לישון ולאכול. צריך מעכשיו להתכונן גם לכך שהוא יגיע לכלא הצבאי. אנחנו חזקים ונעמוד בזה".

ההמונים בעצרת מחאת קהילות החסידים בשערי כלא 10 ( צילום: יהושע פרוכטר )

