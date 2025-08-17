כיכר השבת
איים ברצח

"נהרוג את כולכם": חרדי במונטריאול הותקף באיומים אנטישמיים | צפו

איום באלימות בשכונת סן-לורן: חרדי במונטריאול הותקף באיומים אנטישמיים בערב שבת. המקרה תועד בווידאו והחשוד נעצר על ידי המשטרה המקומית (חדשות בעולם)

התקיפה בערב שבת במונטריאול (צילום: רשתות חברתיות)

גבר בן 28 נעצר ביום שישי ברובע סן-לורן במונטריאול, בחשד שאִיֵּם על יהודי חסידי במהלך עימות שתועד בווידאו. האירוע התרחש בסביבות השעה 16:40, זמן קצר לפני כניסת השבת.

החשוד, שלבש גלימה וכיסוי ראש בסגנון כפייה, תועד צועק איומים קשים, כולל "נהרוג את כולכם". במקרה נוסף, הוא נשמע מאיים כי הוא "רק מחכה לפקודת המלך (אללה)" וכי הוא "ירצח לעזאזל".

שוטרים איתרו את החשוד זמן קצר לאחר מכן ולקחו אותו למעצר. הוא נשאר עצור לקראת הופעה בבית המשפט, ויחידת פשעי השנאה של משטרת מונטריאול חוקרת את המקרה. ארגונים כמו "המרכז לענייני ישראל ויהדות" (CIJA) ו"פדרציית CJA" אישרו כי דו"ח משטרתי הוגש כבר בתחילת השבוע, כאשר האיש נראה לראשונה באזור.

בעקבות האירוע, ראש עיריית סן-לורן, אלן דה-סוזה, הורה על הגברת סיורי ביטחון ונוכחות משטרתית באזור. הוא צפוי להיפגש עם מנהיגי הקהילה היהודית כדי לדון בחששות הבטיחות. אירוע זה מצטרף לתקריות נוספות שאירעו בשבועות האחרונים נגד הקהילה היהודית במונטריאול.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

