הבחור שהשתחרר מבקר אצל הגר"ד לנדו ( צילום: צילום: שמוליק קורלנסקי. )

סערת המעצרים ברחוב החרדי: הבחור נוריאל מירזקנדוב ששוחרר היום (שלישי) אחרי שנעצר על ידי הצבא, הגיע מוקדם יותר למעונו של המנהיג הליטאי הגאון רבי דב לנדו, ברחוב הרב שר 15 בבני ברק כדי להתברך מפיו. מרן בירכו בחמימות והוסיף: "בעזרת ה' אנחנו מקווים שנוכל להיפטר מזה, כולנו עומדים מאחוריך ומאחורי כל אלה שלוקחים אותם לכלא. מתפללים לשמים ועושים פעולות בידי אדם מה שאפשר, כל הזמן".

לפני מספר ימים, ובסיומו של מעמד נשגב "ריתחא דאורייתא" שהתקיים בבני ברק, נשא המנהיג ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, דברים נוקבים ומלאי חיזוק אל מול הגזירות הקשות המרחפות על עולם התורה והציבור החרדי.

בדבריו עמד ראש הישיבה על תחושת הגלות בה שרוי עם ישראל, ועל ניסיונות הדור: "כולנו יודעים שבעוונותינו אנחנו שרויים בגלות הרבה שנים, וכעת גם מרגישים היטב את הימצאותנו בגלות אשר מכבידה עולה עלינו. יש עלינו – לומדי התורה – גזירה, גזירה רעה וקשה, יהודים רודפים יהודים בגלל לימוד התורה, זו גזירה נוראה, ואנחנו בעוונותינו נמצאים בתוך הגזירה הזו רחמנא ליצלן."