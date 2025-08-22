יוסי אליטוב מגיש אור החיים אקטואלי: אל תתפתה לזוהר של העולם החומרי | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': משה רבנו הוא היחיד היכול להציב בפנינו ברכה וקללה. הוא ידע את זוהר הארמון של פרעה ואת עוצמת העושר והמלכות, ומנגד - עלה לשמיים וזכה להיות במחיצת הבורא. דווקא מי שחי את שני העולמות, רשאי להכריע ביניהם | משה אומר: החומרי נוצץ, אך סופו כליה. התורה והמצוות – הן מקור הברכה והחיים. בחרו בטוב האלוקי, ושם תמצאו את הברכה (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 12:41