בימים אלו הגיע לחנויות הספרים ספרו החדש של הרה"ג רבי שמעון יוסף מלר מירושלים בשם "דרך המלך", שם ישנם סיפורים על דמותו של הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצוק"ל, שהיום, ג' אלול מציינים את יום פטירתו.

הספר נכתב על סיפור חייו של אבי המחבר – הגאון רבי אלימלך מלר זצוק"ל, מגדולי התורה המפורסמים בארץ ישראל שהעמיד אלפי תלמידים במקומות שונים בהם לימד, ונפטר ממחלת הקורונה לפני חמש שנים.

בספר החדש, ישנם מספר עמודים מלאים בגילויים חדשים על מרן הרב קוק זצ"ל, שנחשפים ככל הנראה לראשונה.

תחת הכותרת ״היחס לראי"ה קוק״ כותב רש״י מלר: "לאחר שפרסמתי בספר "אגרות מרן רי"ז הלוי" כמה ממכתבי הגרי"ז להראי"ה קוק, היו מי שביקרו אותי על כך. כשדנתי עם אבא על כך הוא העלה כמה נקודות".

"א", כותב הרב מלר - בשם אביו זצ"ל: "הגרש"ז אויערבאך סיפר שבבחרותו טבל פעם בערב ש"ק במקוה שבשכונת 'מאה שערים', כאשר לפתע הגיעו כמה גבאים והודיעו שהואיל והרב קוק נמצא במקום ורצונו לטבול מתבקשים הכל לצאת מן המקוה מפני כבודו. ה'עולם' אכן יצאו, מלבד כמה יהודים 'קנאים' שסירבו לצאת ואף לעגו לבקשה. העיד הגרש"ז שבשעת מעשה היה נסער מאוד, ועוד העיד עדות נוראה שכל אותם אנשים שלעגו לא סיימו רח"ל את שנתם...".

"ב", מעלה הרב מלר עוד נקודה: "כששאלו פעם את מרן הגראמ"מ שך אם מותר לכתוב תארי כבוד על הרב קוק, השיב כי העולם טועים בשתי טעויות: האחת, בכך שסבורים הם שאדם גדול לא מסוגל לטעות; והשנית, שאם גדול טועה הוא הופך עקב כך להיות 'אויס גדול' [-בטל מלהיות גדול]. אמנם הרב קוק שגה, אך אין זה עושה אותו ל'אויס גדול' ולבטל את מה שיש בו, ולכן אפשר לכתוב עליו תוארי כבוד".

לאחר מכן העלה הרב מלר נקודה חשובה ומעניינת וכך הוא כותב בספר - בשמו של אביו הגדול: "בנוגע לשיטת הרב קוק לקרב את החילוניים והציונים, זה היה נכון באופן אישי כאדם גדול ובשעתו גרידא, אבל לא נכון היה לעשות מזה 'שיטה' לשעה ולדורות ובכל מצב. משל למה הדבר דומה? לאותו אדם שנקלע לעיירה קמינקובה וראה עגלון עומד עטוף טלית ותפילין ומתפלל תוך כדי שמנקה את פרסותיהן של סוסיו".