יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: לנצח את הפחד – סוד אלול | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': הפחד נולד כשאדם מרגיש רחוק מהקב”ה, והוא סימן פנימי לתקן ולהתקרב. דוד המלך מלמד שברגע שהאדם חי בתחושת “ה’ אורי וישעי, ה’ מעוז חיי” – הפחד מאבד את כוחו. באלול מאירים י”ג מידות הרחמים ומעניקים לכל יהודי הזדמנות לחזק את הביטחון בה’, ומתוך כך להפוך את תחושת “ממי אפחד” למצב של עמידה יציבה מול כל אתגר ובזכות זה להיות זכאי בדין (יהדות)

צפו בפינה המלאה

1
סיימת לצפות בסמארטפון ועברת לדברי חיזוק ? אפס במודעות עצמית.
גדליהו

