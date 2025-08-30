תלמיד חכם, ברגע! בואו לסיים ש"ס תוך שנה | השיעור היום: מסכת עבודה זרה ב'-ט' אל תפספסו והצטרפו ליוזמה שבמסגרתה יתאפשר לסיים את הש״ס בתוך 14 חודשים בלבד | השיעור היומי נמסר על ידי הגאון הרב יעקב דוד סטפנסקי ונמשך כשלוש שעות | והיום: מסכת עבודה זרה ב'-ט' | צפו בשיעור (יהדות)

כיכר השבת