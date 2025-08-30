בואו לסיים ש"ס תוך שנה | השיעור היום: מסכת עבודה זרה ב'-ט'

הרב יעקב דוד סטפנסקי בשיעור על מסכת עבודה זרה
0:00:00 הקדמה
0:01:37 עבודה זרה דף ב ע"א
0:08:41 עבודה זרה דף ב ע"ב
0:25:23 עבודה זרה דף ג ע"א
0:41:28 עבודה זרה דף ג ע"ב
1:06:36 עבודה זרה דף ד ע"א
1:23:44 עבודה זרה דף ד ע"ב
1:46:20 עבודה זרה דף ה ע"א
2:01:49 עבודה זרה דף ה ע"ב
2:11:15 עבודה זרה דף ו ע"א
2:32:44 עבודה זרה דף ו ע"ב
2:42:49 עבודה זרה דף ז ע"א
2:53:01 עבודה זרה דף ז ע"ב
3:01:15 עבודה זרה דף ח ע"א
3:12:00 עבודה זרה דף ח ע"ב
