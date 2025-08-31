כיכר השבת
"אל תפחדו"

הראשון לציון לתלמידי הישיבות: "אם תבוא המשטרה הצבאית? תקומו עליהם" | צפו

הראש"ל הגר"י יוסף פנה לתלמידי הישיבות וקרא להם להתמיד בלימוד התורה ולא לחשוש מהמעצרים של המשטרה הצבאית: "אל תפחדו, אתם נותנים את הכוח" (חרדים)

צפו בדברים (צילום: דר וסוחרת )

הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי , פנה אמש (מוצאי שבת) לתלמידי הישיבות וקרא להם להתמיד בלימוד התורה ולא לחשוש מהמעצרים של המשטרה הצבאית: "אל תפחדו, אתם נותנים את הכוח".

במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, פנה הגר"י יוסף לתלמידי הישיבות: "אתם תקיימו בעצמכם את 'ויגבה לבו בדרכי ה'', ברוך ה' לישיבות הם (המשטרה הצבאית. י-כ) לא נכנסים, אל תפחדו, יבואו המשטרה הצבאית? תקומו עליהם, לא שייך דבר כזה שהם יבואו לשם, הם לא באים, תשבו תלמדו בהתמדה, אל תחשבו על זה בכלל".

"תקפידו יותר", הדגיש הרב יוסף: "החיילים נהנים ממכם, הכוח שלהם ממכם, כל עם ישראל שניצל מהטילים שזורקים החות'ים - זה בזכות שאתם יושבים ועוסקים בתורה, אתם נותנים את הכוח".

הגר"י סיים את דבריו: "אנחנו מאמינים בני מאמינים, זו התורה שלנו, מי שאומר אחרת - הוא כופר חס ושלום, זה דברי רבותינו".

אשרנו שיש לנו גדול בתורה כזה בדורנו שאומר את האמת ומקיים בזה לא תגרו מפני איש . זו בעצם דברים שכל ילד פעם ידע .
אברהם
10
האיסור להתגייס לצבא הוא לכל שומרי התורה והמצוות, (גם דתיים לאומיים) הבעיה היא האסון של הציונות, (השתלטות החילונים על ארץ ישראל על ידי הקמת קיבוצים וישובים) הצבא מקלקל ומחלן את כל היהודים שומרי התורה והמצוות.
אברך בן תורה מבני ברק
9
הראשון לציון חי מהפנסיה שמשלמים לא חילונים זה בסדר? אבל מצוות הגנה על הארץ הוא שכח -
דב
8
במלחמת מצווה הכל יוצאין, אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. וכל השאר חילול השם ונגד דרך ארץ שקדמה לתורה.
עקיבא
7
תקומו עליהם??? כלומר, תרביצו לשוטרים? יפה לכם. השוטרים שיגנו עליכם, תרביצו להם? כולם כופרים. חיפשתי ברמב"ם ולא מצאתי הגדרה זאת ככופר. חבל על מרן זצ"ל שהיה חכם פי עשרה מבנו בכל.
דוד
6
אשרינו שזכינו לגדול ישראל אמיתי כמו אביו מרן. לא חושש לומר את האמת בפרהסיה !!!
אני
5
לא התורה שלכם, התורה של אלו שמשלבים צבא ותורה. מסירות הנפש של תלמידיו של נחשון. ובית שני למרות שהיה בהם תורה נחרב. בגלל שנאת חינם של תלמידי החכמים.
כופר
4
לפני כארבעים שנה היו השוטרים של משטרה צבאית הולכים בזוגות כי הרבה חיילים כיסחו להם את הצורה . כי הם נתנו קנסות לנעליים לא מצוחצחות . אם יש בישיבה כ 150 בחורים הם לא יעזו לעצור אותכם הם מפחדים מעימות גופני ולירות אסור להם . אתם גם חזקים וגם רבים מהם הפ פוחדים מכם !
דון יעלון
3
התורה היא חינו ואורך ימינו רק רוצים להרוס תורה זה לא יעבד!!!!!!
בילה
2
הוא עשה צבא? אם לא איך יכול להטיף לאחרים?
מומי
1
עצה גרועה ביותר. אם ייעצרו סתם, ישבו כמה ימים בתנאים נוחים וישוחררו, וסיימו עם זה. אם יתנגדו למעצר או אם יפגעו בעוצרים, יישפטו לתקופת מעצר ממושכת, ואם איכפת למישהו, גם יעברו על איסור הכאה. בכל מקרה הרב ימשיך לשבת רענן בביתו.
מאיר

