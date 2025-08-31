הראשון לציון וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יצחק יוסף, פנה אמש (מוצאי שבת) לתלמידי הישיבות וקרא להם להתמיד בלימוד התורה ולא לחשוש מהמעצרים של המשטרה הצבאית: "אל תפחדו, אתם נותנים את הכוח".

במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, פנה הגר"י יוסף לתלמידי הישיבות: "אתם תקיימו בעצמכם את 'ויגבה לבו בדרכי ה'', ברוך ה' לישיבות הם (המשטרה הצבאית. י-כ) לא נכנסים, אל תפחדו, יבואו המשטרה הצבאית? תקומו עליהם, לא שייך דבר כזה שהם יבואו לשם, הם לא באים, תשבו תלמדו בהתמדה, אל תחשבו על זה בכלל".

"תקפידו יותר", הדגיש הרב יוסף: "החיילים נהנים ממכם, הכוח שלהם ממכם, כל עם ישראל שניצל מהטילים שזורקים החות'ים - זה בזכות שאתם יושבים ועוסקים בתורה, אתם נותנים את הכוח".

הגר"י סיים את דבריו: "אנחנו מאמינים בני מאמינים, זו התורה שלנו, מי שאומר אחרת - הוא כופר חס ושלום, זה דברי רבותינו".