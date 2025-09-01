הגאון רבי דב לנדו ( צילום: יעקב נחומי )

המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו הורה שלא לפתוח את שנת הלימודים בכיתות ט' בסמינרים בירושלים, וזאת בעקבות מצבן של בנות רבות, מכלל החוגים והמגזרים, שלא התקבלו לסמינרים.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', הסערה פרצה לאחר שהעירייה שיבצה בסמינרים האשכנזים בנות ספרדיות, שלטענת מנהלי הסמינרים - אינן מתאימות. בהודעה שנמסרה מביתו של הגר"ד לנדו נמסר כי "לאחר דיונים ממושכים שנערכו במעונו, הורה הגר"ד לנדו שלא לפתוח את שנת הלימודים עד להסדרתן המלאה של כלל הבנות בסמינרים ראויים".

מכתב ועדת הרבנים

במכתב של ועדת הרבנים בירושלים, נכתב כי "על דעת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א היות ועשרות בנות מצוינות מבתים טובים ונפלאים עדיין לא מסודרות בסמינרים בירושלים, לא תפתח שנת הלימודים בכיתות ט׳ ביום שני הבעל״ט עד שיסודרו הבנות בסמינרים הראויים להם".

עוד מורים הרבנים: "וכהוראת שעה נדרשים כל מנהלי הסמינרים ללא יוצא מן הכלל להרחיב את מספר התלמידות לחמישים תלמידות בכיתה".

לצד החתימות של חברי ועדת הרבנים, מתנוססת גם חתימתו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו.

שר החינוך יואב קיש הגיב להחלטה וטען כי "לא תהיה במערכת החינוך אפליה על רקע מוצא! ‏לאחר עבודה מאומצת של משרד החינוך, רוב מוחלט של הבנות בסמינרים שובצו כחוק ובאופן חסר תקדים כבר בסוף יוני.

"‏קומץ סמינרים בירושלים ובבית שמש מסרבים לשיבוץ ופועלים בניגוד לחוק. האפליה הגזענית והבזויה הזו תסתיים או בשימועים, שלילת תקציבים והליכים לסגירת המוסדות או בקבלת הבנות לבתי הספר בהתאם לנהלי משרד החינוך".

אפליה גם בבית שמש

סאגה דומה לזו מתנהלת גם בעיר בית שמש, שם, כפי שדווח בהרחבה ב'כיכר השבת', בהוראת המרא דאתרא בעיר הגאון הרב מרדכי גולדשטיין, שנת הלימודים לעולות לסמינר לא נפתחה וזאת בעקבות בעיות בשיבוצי הבנות.

מי שהגיע היום לפתוח את שנת הלימודים בבית שמש כאורחו של ראש העיר, הוא יו"ר 'דגל התורה' חבר הכנסת משה גפני, שבחר לתקוף בנושא דווקא את מפלגת ש"ס.

גפני השתתף בטקס חנוכת בית הספר בית יעקב 'דרך אמונה' בשכונת רמת בית שמש ג'2 בבית שמש. במהלך נאומו התייחס גפני לסערת הסמינרים בעיר, אך בחר להתעלם מהוראת המנהיג הליטאי הגר"ד לנדו ומהמרא דאתרא של העיר הגר"מ גולדשטיין ובחר להאשים את ש"ס כשאמר: "אני יודע שיש כאן בעיות בנושא התיכונים בעיר ולכן אני קורא מהבמה המכובדת כאן לראשי ש"ס - תפתחו מוסדות חינוך חדשים כנאה וכיאה לציבור איכותי".

עוד הוסיף ואמר גפני: "כדי שיהיה לבנות שלכם איפה ללמוד בנחת ובהרחבה, מבלי שיצטרכו להצטופף במוסדות שלנו שהולכים וגדלים והמקום צר מלהכיל את כולם".

בסיעת ש״ס מיהרו להגיב לדבריו של גפני וכתבו: "משימת חייה של תנועת ש״ס היא הקמת מוסדות חינוך לתפארת עבור הציבור הספרדי, וכך היא פועלת בהצלחה רבה עשרות שנים בכל רחבי הארץ".

עוד נכתב: "יישר כוח לרב משה גפני, שהבהיר עד כמה חשוב שתנועת ש״ס תמשיך להיות חזקה ועצמאית, ועד כמה הציבור הספרדי אינו יכול לסמוך על אף מפלגה אחרת שתדאג לו".