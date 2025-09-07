איך חוצניקי"ם חוזרים לחגים אל המשפחה בפלאטבוש?

אילוסטרציה ( צילום: פלאש90 )

יצחק ופייגי רוזנברג מירושלים הביטו זה בזה מול המחשב ולא האמינו למה שראו. 1,650 דולר לכרטיס הלוך ושוב מישראל לניו יורק? זה כמחצית ממה שחברות התעופה הרגילות דרשו לאותן התאריכים סביב החגים.

הזוג הצעיר בחר לפני שנתיים לעזוב את הנוחות של ברוקלין ולעלות לארץ הקודש. יצחק, שזוכה ללמוד תורה בישיבת מיר הנחשבת, ופייגי שמחליטה לתמוך בו בשנים המכוננות האלה, הגיעו לארץ עם חזון ברור: להקדיש את השנים הראשונות לחיי הנישואין ללימוד תורה במקום הכי קדוש בעולם ולספוג מקדושת ארץ ישראל. "אנחנו ידענו שזה יהיה קשה כלכלית," מספר יצחק, "אבל השאיפה שלנו הייתה לבנות את הבית היהודי שלנו על יסודות של תורה ואמונה במקום שכל יהודי מייחל אליו - ירושלים עיה"ק" פייגי, שלמדה לאפות עוגות ביתיות לפרנסה, מחייכת: "כל השכנות בפלטבוש חשבו שאנחנו משוגעים לוותר על החיים הנוחים שם. אבל אנחנו ידענו שהשנים האלה הן השקעה בעתיד הרוחני שלנו ושל הילדים שיבואו. לגור בירושלים - זה משהו שלא כל דור זוכה לו."

עם הכנסה משולבת של 4,000 שקל בחודש - יצחק מקבל קצבת כולל ופייגי מרוויחה מהעוגות הביתיות, כרטיסים של 3,000 דולר לאחד היו פשוט חלום רחוק. "המחירים האלה אומרים בעצם שאתה לא יכול לבחור בחיים של אברך ועדיין לשמור על קשר עם המשפחה," מסביר יצחק בעצב.

"זה היה הדבר הכי קשה בכל הבחירה שלנו," מודה פייגי. "לא בגלל הכסף עצמו - בגלל מה שזה אומר. שהבחירה שלנו לחיות בארץ הקודש תחתוך אותנו מההורים שלנו בדיוק כשאנחנו הכי צריכים אותם. כשראיתי את המחירים הרגילים בכיתי."

ההורים של שני הצדדים תמכו בהחלטה, אבל הדאגה הייתה מורגשת. "אמא שלי אמרה לי לפני שטסנו: 'אני גאה בכם, אבל אל תשכחו מאיפה באתם'," נזכרת פייגי. "לראות את הפרצוף של אבא כשנגיד לו שאנחנו בדרך הביתה לראש השנה - זה יהיה שווה כל עוגת יום הולדת שאפיתי בשלושה חודשים האחרונים."

אז איך כל זה קורה?

הפתרון שמשנה את כללי המשחק

חברת "ללכת" מברוקלין גילתה נישה ייחודיות: ישראלים ממוצא אמריקאי שרוצים לחזור הביתה לחגים, אבל לא יכולים להרשות לעצמם את המחירים המטורפים של חברות התעופה בתקופת השיא.

"אנחנו הפתרון למה שחברות התעופה הגדולות לא יכולות או לא רוצות לתת," מסבירים בחברת "ללכת". "טיסות צ'רטר שלמות מישראל לאמריקה, במחירים שכל אחד יכול להרשות לעצמו."

הרעיון פשוט אך גאוני: במקום להיות תלויים במחירי השוק והזמינות המוגבלת של חברות התעופה הגדולות, "ללכת" שוכרת מטוסים שלמים ומוכרת את הכרטיסים ישירות לקהילה - במחירי עלות כמעט.

מה שמקבלים תמורת המחיר

הטיסות של "ללכת" זה לא רק כרטיס זול - זו חוויה שכוללת הכל.... כל הנוסעים שומרי מצוות, הארוחות כשרות למהדרין ללא שום פשרות, והאווירה במטוס היא של קהילה אחת גדולה שחוזרת הביתה.

"זו טיסה מעניינת" מתאר יצחק את הטיסה. "כולם במטוס היו באותו מצב - צעירים שבחרו בחיים של לימוד תורה בארץ הקודש ומסירות לאידאלים, אבל עדיין מתגעגעים הביתה ולמשפחה. היתה אווירה מיוחדת של הבנה הדדית - כולנו עשינו את אותה הבחירה הקשה."

החבילה כוללת הכל: תיק עלייה למטוס, מזוודה נשלחת, ארוחה כשרה למהדרין, ואפילו ציוד צביעה לילדים. ובמקרה של ביטול - החזר כספי מלא מובטח.

גם המשפחות בחול מתרגשות

לא רק החוצניקים מתרגשים מהפתרון הזה. גם המשפחות בחול גילו שפתאום הילדים שלהם שבחרו בדרך הרוחנית יכולים לחזור הביתה לחגים.

שרה כהן מברוקלין, שהבן שלה דוד וכלתה רבקה גרים בירושלים עם המשפחה, מספרת: "כשדוד אמר לנו שהם עולים לארץ ללמוד, הייתי גאה אבל גם דאגתי. דאגתי שלא נראה אותם, שהנכדים יגדלו בלי שנכיר אותם בקרוב. כבר שנתיים שלא ראינו אותם בחגים. כשדוד התקשר השנה ואמר שהם בדרך, לא האמנתי. התרגשתי כמו ילדה קטנה"

העונה הקרובה, "ללכת" מתכננת שבע טיסות צ'רטר הלוך ושוב סביב החגים, עם 380 מקומות בכל אחת. זה אומר שמאות משפחות מישראל יוכלו לחזור לחגוג אצל המשפחות בחו"ל במחיר שפוי - משהו שהיה בלתי אפשרי עד עכשיו.

"אנחנו פותחים שער חדש," מסבירים בחברה. "ישראלים שחשבו שהם כלואים בארץ בגלל מחירי הטיסות, פתאום מגלים שהם יכולים להרשות לעצמם לחזור הביתה."

הסיפור מאחורי החברה

"ללכת" התחילה כסוכנות נסיעות קטנה בברוקלין ב-2008, תחת הנהלתו של דוד לנדאו. עם למעלה מ-20 שנות ניסיון ואלפי טיסות מוצלחות, החברה יצרה מה שהיא מכנה "סטנדרט שירות חדש" בתיירות הכשרה.

החברה מתמחה בחוויות נסיעה מותאמות לציבור החרדי, החל ממקומות קדושים ועד יעדי יוקרה אקזוטיים. בין הלקוחות הקבועים נמנות חצרות חסידיות גדולות כמו סאטמר ובובוב, אבל גם מטיילים פרטיים מכל הזרמים.

השירותים כוללים הכל: תכנון מסלולים אישיים, טיסות פרטיות, השכרת רכב, ביטוח נסיעות וכמובן השירות הכי חשוב - ליווי ותמיכה 24/7 לאורך כל הנסיעה.

"אנחנו לא רק חברת טיסות," מבהירים בחברה. "אנחנו מתכננים את כל המסע - מהמלונות דרך ההסעות ועד הליווי המקומי. המטרה היא שהלקוח ייהנה מכל רגע ולא ידאג לשום דבר."

