עיריית בני ברק היא הרשות המקומית עליה הגיע מספר התלונות הגבוה ביותר - כך עולה מנתוני הדו"ח המתפרסם היום (רביעי) על תלונות הציבור בעניין התנהלות רשויות המדינה בעורף בזמן מבצע 'עם כלביא'.

מהדו"ח עולה כי מיד עם תחילת המבצע פתחה הנציבות קו חם למי שנפגעו ממצב הלחימה ונזקקו לסיוע, יצאה לסיורים בשטח והקימה כ-30 עמדות לקבלת קהל במרכזי מפונים.

עוד עולה מהנתונים כי בתקופת הדו"ח - 13.6.25 - 14.7.25 - קיבלו עובדי נציבות תלונות הציבור כ-700 פניות הקשורות למצב החירום בעקבות מבצע 'עם כלביא'. בחלק מהפניות ניתנו לפונים הכוונה והדרכה לגבי פנייה לגופים המתאימים, ובחלק מהפניות נמסר להם מידע שהיה חסר להם. בעקבות הפניות שהתקבלו נפתחו 303 תיקי תלונה. כמו כן, 51.7% מהתלונות שלנציבות תלונות הציבור הייתה סמכות לברר באו על תיקונן.

עוד עולה מנתוני הדו"ח כי הגופים שבעניינם התקבל מספר התלונות הגדול ביותר: רשות המיסים בישראל (קרן הפיצויים - מס רכוש), עיריית בני ברק ועיריית בת ים.

הנושאים העיקריים של התלונות:

הגנת העורף (תקינות מקלטים ומרחבים מוגנים) - 86 תלונות

פיצויים על הנזקים שנגרמו מהמלחמה (קרן הפיצויים - מס רכוש) - 74 תלונות

השירות לציבור (למשל, אופן הטיפול בפניות) - 40 תלונות

הטיפול בפינוי ובמפונים - 27 תלונות

כמו כן. היישובים שמהם הגיע מספר התלונות הגדול ביותר על גופים ציבוריים: בת ים - 47, בני ברק - 40, פתח תקווה - 23, באר שבע - 19.

התפלגות המתלוננים לפי מגדר בתקופת הדו"ח: נשים - 55.1%, גברים - 44.9%. דוח שנתי 51 לשנת 2024: נשים - 40.9%, גברים - 59.1%. בדוח מצוין כי, מהאמור עולה כי בתקופת הדוח התלוננו לנציבות תלונות הציבור יותר נשים מגברים בנושאים הנוגעים למבצע עם כלביא (לשם השוואה, בשנת 2024 התלוננו לנציבות יותר גברים מנשים).

מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן אמר כי "לצד חשיבותו הביטחונית של מבצע "עם כלביא" - מדינת ישראל נדרשה להתמודד עם קשיי האזרחים: הן של תושבים שניזוקו ישירות מירי הטילים ופונו למלונות, והן של הציבור הרחב, שהתמודד עם אתגרים שונים במהלך מבצע עם כלביא".

המבקר הוסיף כי "כאשר הממשלה מודעת למבצע ההולך ונרקם, ראוי היה להתכונן מראש גם להיבטים האזרחיים במבצע, כדי להקל ככל האפשר על האזרחים. הפער המשמעותי שעלה מהסיורים שהתקיימו ומהטיפול בתלונות שהתקבלו בנציבות תלונות הציבור הוא היעדר גורם מתכלל שינהל את כלל פעולותיהם של רשויות המדינה בנוגע לטיפול באזרחים שנפגעו עקב מצב החירום".

עוד אמר המבקר אנגלמן: "את הדוח אנחנו מפרסמים לאחר פרסום הדוח בשבוע שעבר על כשלי הממשלה בניהול ההיבטים האזרחיים במלחמת "חרבות ברזל". על ראש הממשלה והשרים לפעול להסדרת הטיפול באזרחי מדינת ישראל בעת חירום".