( צילום: Moshe Shai/FLASH90 )

תלמיד אחת מישיבות חב"ד בארץ נעצר בשדה התעופה בן גוריון, בדרכו לניו יורק, למרכז חב"ד העולמי לקראת חודש תשרי חודש החגים.

לפי הדיווח הראשוני באתר חב"ד COL, הבחור הוא בן של משליחי חב"ד בארץ והוא כבר נשפט מאז ל-20 יום בכלא הצבאי. מוקדם יותר היום דווח על כך שבחור ישיבה נוסף, בן 23, הלומד בישיבת 'חוט של חסד' שבראשות הגאון הרב שלום ארוש - מבכירי רבני ברסלב, נעצר בשדה התעופה בדרך לאומן. לאחר מעצרו הוא הועבר לכלא הצבאי. מדובר בבחור אדם דוד פרנקו, בן 23, כיום תלמיד ישיבת 'חוט של חסד ובוגר ישיבת 'אור החיים', שהיה מראשוני מקבלי הצווים לאחר פקיעת חוק הגיוס. ר' בנימין הצדיק - סנדק, האורחים - בכירי הליכוד | תיעוד מהברית לבנו של אבי רבינא איציק אוחנה | 13:40 המשפחה מספרד נחתה להלוויה בלוד: המונים בהלוויית החתן שנרצח בשנת נישואיו חיים רוזנבוים | 11:22 פרנקו נעצר אמש (שלישי) בנתב"ג בשעה 22:00 בערב, אך משפחתו פנתה לארגוני הסיוע לפנות בוקר בעת שנודע להם על המעצר. ח"כ מאיר פרוש תקף את המעצר ואמר כי "מסך הברזל של מדינת ישראל נגד חסידים המבקשים לנסוע לרבם החל לפעול. בהנחיית היועצת המשפטית לממשלה, יצא היום לדרך מבצע חסר תקדים, לפיו יש למנוע מיהודים לחגוג את ראש השנה כמנהגם מידי שנה. לא ייאמן כי במדינה עם שלטון של יהודים קורה דבר כזה, זוהי בושה בינלאומית". בתחילת השבוע פתחו למעלה ממאה תלמידי ישיבות חב"ד בארץ, כפי שדווח ב'כיכר השבת', את שנת הלימודים תשפ"ו בישיבה המרכזית של החסידות, בשכונת קראון הייטס בניו יורק. מדובר במסורת קבועה בחסידות, הנהוגה זה עשרות שנים, ולפיה בסיום שלוש שנות לימוד בישיבה גדולה בארץ ממשיכים התלמידים לשנת לימודים במרכז העולמי של החסידות. השנה נוספה להיערכות לנסיעה אתגר דרמטי, ברקע משבר הגיוס בארץ והאיסור על חייבי גיוס לצאת מהארץ. בשנים מוקדמות יותר רבים מבחורי חב"ד חתמו על הסכם ייעודי מול צה"ל, ועם פקיעת החוק לאחרונה - פקע גם ההסכם. לאורך השנה האחרונה נעשו ניסיונות מול עסקני חב"ד, כולל מול בית דין רבני חב"ד, הגוף הרבני העליון של החסידות, לקדם מתווה חדש - שיאפשר את נסיעת הבחורים לשנת לימודים בחצר הרבי, ובמקביל יאפשר להם להינשא ואף ללמוד שנה אחת בכולל - לפני גיוסם לצה"ל. המתווה לפי שעה, כך אומרים גורמים בכירים בחסידות, טורפד על ידי צה"ל.

בחודש אב האחרון פרסם בית דין רבני חב"ד מכתב לחסידי חב"ד ובו הבהיר את עמדתו הברורה והחד משמעית בנושא הגיוס. "דעת בית הדין, לאור דברי כ"ק אדמו"ר זי"ע הינה כדלקמן", נכתב בפתח המכתב, "תפקידם של תלמידי הישיבות עד זמן נישואיהם ופרק זמן לאחר נישואיהם הוא ללמוד תורה נגלה וחסידות. תפקיד זה הינו חלק ממערך ההגנה והשמירה על עם ישראל בכל הדורות. לימודם של תלמידי הישיבות בארץ ישראל מהווה חיוניות לביטחון עם ישראל.

"כ"ק אדמו"ר ביאר פעמים רבות כי תלמידי הישיבות והכוללים אינם משתמטים מהמערכה, אלא בלימוד תורתם הם נושאים וממלאים את תפקידם החיוני בהגנה על עם ישראל. המשך לימודם של תלמידי הישיבות והכוללים אינו רק זכות, אלא אף חובה ממשית המוטלת עליהם לצורך ההגנה על עם ישראל. כך היה עד עתה, וכך ימשיך להיות בעזרת ה'".

הרבנים מוסיפים ואומרים "בנוגע למעשה", כי "ברור הדבר שעל פי הוראת כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו, על הבחורים הצעירים והאברכים להמשיך בלימודם בישיבות ובכוללים. בכך הם מסייעים למערך ההגנה על ארץ ישראל והיושבים בה".

בנוסף, מבהירים הרבנים כי "אין לקחת חלק בתוכניות אשר לא מאפשרות לימוד בישיבה עד החתונה ותקופה לאחריה בכולל. בתקופה זו – 'ויכסה חושך ארץ' – ישנם בחורים רבים שמקבלים צו גיוס. עליכם לזכור את תפקידכם החשוב והחיוני בלימוד התורה הנגלית והחסידות, ולהגביר את התמסרותכם".

הרבנים שליט"א מבהירים את עמדתם ואומרים נחרצות: "אל תתפעלו ממניעות ומעיכובים מבחוץ. שאבו כח ממאמרי חסידות ימי ההנהגה של רבותינו נשיאינו, ומדורות החסידים אשר מסרו נפשם בעמידה איתנה נגד פשרות בחינוך והליכה בדרך המצוות והחסידות".