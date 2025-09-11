העצרת אמש מול כלא 10 שם כלוא הבחור

בעקבות השלכתם לכלא הצבאי של תלמידי הישיבות נתנאל מאור יצחק, והחתן ישראל מאיר טהרני שסיים השבוע את ימי השבע ברכות שלו, וכנגד התעמרות השלטונות בלומדי התורה בארץ ישראל. גדולי ישראל הספרדים כתבו מכתב ברכה לבחור נתנאל יצחק ביוזמת 'עם קדוש'. "כיכר השבת" עם המכתב המרגש בפרסום ראשון.

המכתב המלא "לכבוד הבחור היקר והנעלה נתנאל מאור יצחק הי"ו תלמיד ישיבת "תפארת התורה – המיישר" בת-ים. בשם כל גדולי התורה וראשי הישיבות ובשם היהדות החרדית כולה, הננו להביע מחאה נמרצת על מעצרך, שהוא מתוך הרדיפה של השלטונות, המשליכים בתקופה זו מאחורי סורג ובריח את מיטב בחורינו, אך ורק עקב רצונם הטהור לשקוד על התורה ועל העבודה ולשמור על חיי תורה ויראה טהורה בלא ליפול לרדת שחת. טרגדיה נוראה: בתם של שליחי חב"ד נפטרה בגיל 6 ממחלה קשה חזקי שטרן | 11:47 אין זו צרה פרטית שלך אלא של הציבור כולו! הנך שלוחא דרחמנא ושלוחא דידן! וכפי שכבר הכריזו גדולי הדור עולם התורה וכלל בני הציבור החרדי ירעישו עולם ומלואו למענך! והננו בזה להביע את הערכתנו על עמידתך האיתנה מול הגזירה הקשה, ומסירות נפשך מול הניסיון להכניסך למקום שהוא היפך התורה והאמונה, וכידוע אסרו כל גדולי ישראל את הגיוס לצבא לכל יהודי חרדי באשר הוא. בעוז רוחך הנך זוכה לקדש שם שמים ברבים ולהכריז כי דבר אלוקינו יקום לעולם! אשריך שנתפסת על דברי תורה! בישיבתך בבית האסורים, הנך זוכה להמשיך את הדרך הטהורה של כל הדורות, שמסרו נפשם למען שמירת התורה והאמונה, ולא המירו דבר ה' בעד כל הון או איומים, סנקציות או ישיבה בבתי כלא, כיוסף הצדיק, וכרבי עקיבא וחבריו בשעתו ועד לגדולי ישראל בדורות האחרונים כהמהר"ם מרוטנבורג זיע"א ורבינו יוסף חיים בעל ה'בן איש חי' זיע"א שנאסרו ע"י השלטונות והושלכו לבית האסורים. והננו לשלוח חיזוק לכל בני הישיבות ובחורי ישראל המאוימים ע"י השלטונות בתקופה זו. ברכתנו שלוחה לארגון 'עם קדוש', הנודע בפעולותיו הכבירות בשעה קשה זו, אשר עומד כעת לימינכם ונאבק למענכם בכל המישורים, השי"ת יצליח פעולותיהם ויה"ר שנראה בשחרורך בקרוב. ואתה אל תירא ואל תחת. ה' עמך גיבור החיל! חזק ואמץ ועמוד בגבורה וה' יצליח דרכך!".

המכתב המלא

קהילות החסידים ערכו אמש עצרת מחאה ענקית בעקבות השלכתם לכלא הצבאי של תלמידי הישיבות נתנאל מאור יצחק, והחתן ישראל מאיר טהרני שסיים את ימי השבע ברכות שלו ביום שלישי, וכנגד התעמרות השלטונות בלומדי התורה בארץ ישראל.

את העצרת ארגנו ועד הפעולה שנוסד בכינוס הצדיקים במעלה החמישה, ועומדים בראשם נציגי החסידויות הגדולות – גור, ויז'ניץ, בויאן, סלונים וצאנז.

מנחה עצרת מחאת קהילות החסידים הרה"ח ר' משה ברונר - משגיח רוחני בישיבת שפת אמת בירושלים פתח את הערב בהצהרה דרמטית כאשר לצידו בנו בכורו של כ"ק מרן האדמו"ר מגור: "אנחנו פונים מפה לראש הממשלה והשרים, בצורה הכי ברורה שיכול להיות - לא למכסות ולא ליעדים! אם אתם רוצים שיהיה לכם את הזכות תסדרו את לומדי התורה בצורה חוקית, ויהיה לכם את זכות התורה, ואם לא, אז רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, אנחנו נצא מזה מורווחים ואתם אלה שתפסידו - שיהיה ברור!

כ"ק האדמו"ר מחוג חתם סופר נאם במחאת קהילות החסידים בכלא 10: למרבה החרפה גם בשנת תשפ״ה מתנכלים בארץ ישראל ללומדי תורה. לא די להם שפרקו עול בעצמם, הם רודפים היום גם את לומדי התורה, ושולחים בחורים צעירים לכלא הצבאי. לא ניתן להם,והם לא יצליחו לשבור את רוחנו.

בעצרת השתתפו קהילות חסידיות רבות ומגוונות, ביניהם הקהילות: גור- בית שמש, בויאן – מו"ע, סערט ויז'ניץ, צאנז, טשערנוביל, ועוד שורה של קהילות חסידיות. בראש העצרת השתתפו בנו בכורו של כ"ק מרן האדמו"ר מגור הרה"צ ר' אברהם מרדכי אלתר; בנו בכורו של כ"ק האדמו"ר מטשערנוביל הרה"צ ר' דוד טווערסקי – רב דחסידי טשערנוביל - בית שמש; כ"ק האדמו"ר מחוג חת"ס; כ"ק האדמו"ר מטמשווער; בנו של כ"ק האדמו"ר מבויאן הרה"צ ר' אברהם יהושע העשיל ברייער; הרה"צ ר' פישל הגר חתן כ"ק האדמו"ר מבויאן; הרה"ח ר' יחזקאל דרברמדיקר, רב דחסידי בויאן – מו"ע; הרה"ח ר' שרגא פייבל ויינברגר – רב קהילת ישועות משה –אלעד, וחבר בי"ד שיכון ויז'ניץ.