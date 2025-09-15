השר יצחק גולדקנופף ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

המשטרה הצבאית ממשיכה לעצור בחורי ישיבות ואברכים המוגדרים כעריקים, ובשל כך פנה שר השיכון לשעבר יצחק גולדקנופף, שפרש על רקע חוק הגיוס בתחנונים לראש הממשלה נתניהו שיפעל לשחרר את העצורים - לפחות בחג.

בפתח המכתב כתב גולדקנופף: "פונה אני אליך כעומד בראש ממשלת המדינה היהודית היחידה בעולם, כדי לבקש עבור אחיי שנכלאו בבית כלא בארץ ישראל ב'עוון' לימוד תורה. הנני בוש ונכלם, מעצם העובדה שעלי לבקש בקשה כזו. הנני כואב עד עמקי נפשי, על כך שכך עלתה בימינו, ובמדינת היהודים עוצרים לומדי תורה ומתנכלים להם ולמשפחותיהם". "העובדות הכואבות", הוסיף גולדקנופף וכתב: "מדברות בעד עצמן, ועל כן הנני מבקש ממך בכל לשון שתפעל לשחרורם המיידי, ולכל הפחות לאפשר להם שיוכלו לחוג את ימי ראש השנה בחיק משפחותיהם, ולהתפלל בבית הכנסת שבו הם מתפללים בכל שנה". עוד כתב חבר הכנסת גולדקנופף: "על פי הפרסומים בתקשורת, מצויים כיום למעלה מ-30 עצירים מאחורי סורג ובריח, ב'חטאם' שבחרו ללמוד תורה והיו במעמד של 'תורתו אומונתו'. בסיפורי העבר של קהילות ישראל בארצות נכר, נתוודענו לשתדלנות שהיו מפעילים לקראת חגי תשרי על מנת לשחרר אסירים שיוכלו להתפלל בציבור בימי הדין ולחוג את החגים עם משפחתם".

המכתב של גולדקנופף

לסיום כתב גולדקנופף: "מקווה מאד ומצפה, שתתן ידך, ראש הממשלה, לשחרורם של אלו, ולפחות להעניק להם את האפשרות להתפלל כראוי בימי ראש השנה. בתפילה לבורא עולם שיאיר עיני כל, יערה ממרום רוח טהרה על עמו בימי קודשו ויחיש לנו גאולה שלימה".

כפי שדווח מוקדם יותר היום, המשטרה הצבאית עצרה הבוקר (שני) שמונה חסידי ברסלב שניסו לצאת מהארץ בכדי לשהות בראש השנה בסמוך לציון רבי נחמן באומן שבאוקראינה.

מדובר בצעירים, חסידי ברסלב, מיועדי גיוס שיצאו נגדם צווי מעצר ובבדיקת משטרת נתב"ג התברר כי הם עריקים והם הועברו לידי המשטרה הצבאית.

בימים האחרונים נעצרו עשרה חסידים נוספים שניסו לצאת מהארץ בכדי להגיע לאומן. נכון להיום, בבתי הכלא הצבאיים מוחזקים שלושים ושלושה עריקים חרדים.

יצוין כי במכתב שפרסמו בכירי רבני ברסלב, בראשות הגאון רבי יעקב מאיר שכטר, קראו הרבנים לחסידים הצעירים, נגדם יצאו צווי מעצר, שלא לנסות לצאת מהארץ.