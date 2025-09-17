מעצר העריקים נמשך ביתר שאת, ולאחר שאמש (שלישי) נכשל ניסיון מעצר ברכסים, לפני שעה קלה נעצר אברך המוגדר כעריק.

מדובר באברך המשתייך ל'פלג הירושלמי', בשם הרב אליהו נחום, שנעצר על ידי משטרת התנועה בעת שנהג ברכב באיזור המרכז.

המשטרה עצרה אותו וגילתה כי הוא עריק למעלה משנתיים והוא מעולם לא התייצב בלשכות הגיוס, כדי לקבל דיחוי - כמו שנהגו בפלג הירושלמי בהוראת הגר"ש אוירבך זצוק"ל.

האברך הרב נחום הועבר כאמור למשטרה הצבאית, שם הוא צפוי לעמוד למשפט על עוון עריקות.

מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר: "להרעיש עולם ומלואו. בשעות הקרובות יתכנסו רבני הוועדה להצלת עולם התורה במעונו של מרן עמוד ההוראה הגר"ע אוירבך שליט"א ובמעונם של ראשי הישיבות, כדי לשמוע את דבר המערכה הצפויה להרעיש את ארץ ישראל מקצה לקצה בעקבות השלכת לומדי התורה לכלא".

כפי שדווח מספר רב של פעמים, בנתב"ג נעצרו עשרות בחורי ישיבות שהיו בדרכם לקיבוץ באומן וכן מספר חסידי חב"ד וחסידויות נוספות.

כזכור, אמש בצומת הכניסה לרכסים, משטרת תנועה עצרה לבידוק שגרתי בן ישיבה, לאחר שעלה במסוף כי הוא עריק, עכבה אותו המשטרה והזמינה לו משטרה צבאית.

מכיוון שעשרות חרדים הגיעו למקום בן רגע ומחו על המעצר, המשטרה החליטה לשחרר את הבחור.