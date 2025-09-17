( צילום: צילום מסך )

קבוצה של למעלה ממאה מפגינים יצאה הערב (רביעי) להפגין מחוץ לכלא 10 בעקבות מעצר תלמידי הישיבות שלא התייצבו בלשכות הגיוס. הפעם מדובר בהפגנה של צעירים מקהילות חסידיות.

במהלך ההפגנה התקרב לשערי הכלא טנדר לבן ובו כ-20 עצורים שנעצרו לאחר שלא התייצבו בלשכות הגיוס. המפגינים החלו לבלום את דרכו של הטנדר והתעמתו עם החיילים במקום. בשלב מסוים הטנדר עזב את המקום. אחד מהעצורים הוצא ממנו בכוח על ידי המפגינים. בהפגנה נכחו בין היתר האדמו"רים מביאלה בני ברק, מסטריקוב ירושלים, הרה"צ רבי נחמיה אלתר בן האדמו"ר מגור, הרה"צ רבי בעריל רוקח בן האדמו"ר ממחנובקא בעלזא, בן וחתן האדמו"ר מבאיאן ועוד רבנים. במהלך ההפגנה נרשמה עלימות חריפה בין מפגינים לשוטרים וחיילים ולפי הדיווח בחדשות 12 אף ישנם פצועים במקום. בנו של האדמו"ר מגור התבטא כי צריך להילחם נגד "ממשלת הזדון". אברך נוסף נעצר על ידי משטרת התנועה | הפלג הירושלמי מאיים בהפגנות: "נרעיש עולם ומלואו" חנני ברייטקופף | 16:07 גל של מעצרים הרקע להפגנות הוא גל מעצרים הולך וגובר של תלמידי ישיבות, בעיקר בנתב"ג. מוקדם יותר היום דווח על מעצר אברך המוגדר כעריק, המשתייך לפלג הירושלמי. האברך נעצר על ידי משטרת התנועה בעת שנהג ברכב באיזור המרכז.

( צילום: אידישע נייעס )

המשטרה עצרה אותו וגילתה כי הוא עריק למעלה משנתיים והוא מעולם לא התייצב בלשכות הגיוס כדי לקבל דיחוי - כמו שנהגו בפלג הירושלמי בהוראת הגר"ש אוירבך זצוק"ל. האברך, ששמו אליהו נחום, הועבר כאמור למשטרה הצבאית, שם הוא צפוי לעמוד למשפט על עוון עריקות.

מהוועדה להצלת עולם התורה נמסר: "להרעיש עולם ומלואו. בשעות הקרובות יתכנסו רבני הוועדה להצלת עולם התורה במעונו של מרן עמוד ההוראה הגר"ע אוירבך שליט"א ובמעונם של ראשי הישיבות, כדי לשמוע את דבר המערכה הצפויה להרעיש את ארץ ישראל מקצה לקצה בעקבות השלכת לומדי התורה לכלא".

כפי שדווח מספר רב של פעמים, בנתב"ג נעצרו עשרות בחורי ישיבות שהיו בדרכם לקיבוץ באומן וכן מספר חסידי חב"ד וחסידויות נוספות. ביומיים האחרונים נעצרו עוד כ-25 עריקים חרדים בשדה התעופה בדרכם לאומן, והועברו לתל השומר, מארגוני הסיוע נמסר: "סה"כ עריקים חרדים השוהים כעת בכלא הצבאי – למעלה מ-70 צעירים חרדים, שעשויים לעשות את החגים והימים הנוראים בין כתלי הכלא, בעקבות אי הסדרת מעמדם של לומדי התורה בארץ ישראל".

כזכור, אמש בצומת הכניסה לרכסים, משטרת תנועה עצרה לבידוק שגרתי בן ישיבה, לאחר שעלה במסוף כי הוא עריק, עכבה אותו המשטרה והזמינה לו משטרה צבאית. מכיוון שעשרות חרדים הגיעו למקום בן רגע ומחו על המעצר, המשטרה החליטה לשחרר את הבחור.