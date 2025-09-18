כיכר השבת
יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: הצעד הקטן שפותח שערים גדולים | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': נותרו ימים ספורים ליום הגדול שבו נזכה להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, על ישראל ועל העולם כולו. וכדי להיות ראויים לכך, עלינו לערוך חשבון נפש ולפתוח בצעד קטן ראשון – צעד שמספיק כדי שהקב”ה יתגלה כ”אורי וישעי ומעוז חיי” | והכלי המרכזי להמלכת ה’ על אורח חיינו הוא מידת הביטחון: כאשר אנו דבקים בביטחון מלא שהקב”ה רוצה לזַכּוֹת אותנו בדין, ומתוך כך מקווים אליו בכל ליבנו – אנו באמת ממליכים אותו על חיינו, במחשבותינו, בדיבורינו ובמעשינו וזוכים בכל הטוב (יהדות) 

צפו בפינה המלאה

