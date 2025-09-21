לאחר ימים של אכיפה מוגברת בנתב"ג, במשטרה הצבאית עדכנו בסוף השבוע כי למעלה מ-70 צעירים חרדים, המוגדרים כ'עריקים', נעצרו בנתב"ג ונכלאו בבתי כלא צבאיים.

הצעירים החרדים, יישארו במהלך ימי ראש השנה בבתי הכלא, למרות הניסיון של גורמים שונים לפעול ולשחררם לפני החג.

רוב העצורים, צעירים מחסידות ברסלב, שעשו את דרכם לציון רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה, בכדי לשהות בסמוך לציון בימי ראש השנה.

במשטרה הצבאית נערכים להמשך האכיפה גם ביממה הקרובה, אז צפויים להגיע לנתב"ג עוד אלפים היוצאים לאומן, בניסיון לאתר 'עריקים' נוספים שיבקשו לצאת מהארץ.

יצוין כי יו"ר ש"ס, אריה דרעי, ויו"ר 'דגל התורה', ח"כ משה גפני, נמנעים מלגבות את העצורים החרדים בנתב"ג בטענה כי ההוראה של ועד הישיבות שלא להגיע לנתב"ג ומי שמגיע - לוקח את הסיכון על עצמו. זו הסיבה שהשניים לא פועלים לנסות ולשחרר את העצורים החרדים.

מנגד, חברי הכנסת יצחק גולדקנופף ומאיר פרוש פועלים בימים האחרונים בניסיון לשחרר את העצורים, בין היתר שלח גולדקנופף מכתב בנושא לרה"מ בנימין נתניהו ופרוש מגיע בלילות האחרונים למעמדי סליחות מול ביתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.

במכתב ששיגר ח"כ גולדקנופף לרה"מ נתניהו, נכתב: "פונה אני אליך כעומד בראש ממשלת המדינה היהודית היחידה בעולם, כדי לבקש עבור אחיי שנכלאו בבית כלא בארץ ישראל ב'עוון' לימוד תורה. הנני בוש ונכלם, מעצם העובדה שעלי לבקש בקשה כזו. הנני כואב עד עמקי נפשי, על כך שכך עלתה בימינו, ובמדינת היהודים עוצרים לומדי תורה ומתנכלים להם ולמשפחותיהם".

"העובדות הכואבות", הוסיף גולדקנופף וכתב: "מדברות בעד עצמן, ועל כן הנני מבקש ממך בכל לשון שתפעל לשחרורם המיידי, ולכל הפחות לאפשר להם שיוכלו לחוג את ימי ראש השנה בחיק משפחותיהם, ולהתפלל בבית הכנסת שבו הם מתפללים בכל שנה".

לדבריו: "מצויים כיום עצירים מאחורי סורג ובריח, ב'חטאם' שבחרו ללמוד תורה והיו במעמד של 'תורתו אומונתו'. בסיפורי העבר של קהילות ישראל בארצות נכר, נתוודענו לשתדלנות שהיו מפעילים לקראת חגי תשרי על מנת לשחרר אסירים שיוכלו להתפלל בציבור בימי הדין ולחוג את החגים עם משפחתם".